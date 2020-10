Intendente fue chofer de ambulancia por un día: "A disposición de todo"

Se trata de Cristian Ghiano, titular del ejecutivo de Arroyo Algodón, localidad que se encuentra a 26 kilómetros de Villa María, la ciudad cabecera del departamento San Martín.



"Tenemos dos móviles, con servicios las 24 horas, y por aislamientos preventivos por coronavirus quedamos sin personal. Me tocó ponerme al frente y participar de los traslados por un día y medio", dijo el protagonista a Cadena 3.



Ghiano participó de tres traslados, de los cuales uno de ellos fue al Hospital Regional Louis Pasteur, en Villa María. "No me costó porque fui bomberos varios años y me tocó manejar ambulancias, por lo que ya es algo habitual", admitió.



El intendente "polifuncional" informó este lunes que lograron encontrar reemplazantes. "Pero esto pasa por lo general en los pueblos, así que tenés que estar a disposición para todo", concluyó.



Ghiano se hizo conocido en las últimas elecciones de Arroyo Algodón por proponer a la oposición una lista de unidad, con la promesa de no participar en los próximos comicios.