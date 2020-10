Dura advertencia de los médicos de Colón ante la inminente apertura del turismo

El Colegio Médico de Colón manifestó su preocupación e hizo especial hincapié en el "ingreso desmedido de personas" que presumen se dará con el comienzo de la temporada de verano 2020/21."Entendemos que la situación económica demanda la apertura de actividades relacionadas con el turismo. No obstante, nos vemos en la obligación de comunicarle que, ante este escenario, la situación epidemiológica podría volverse rápidamente compleja. Nos deja expuestos a una explosión de contagios que no se va a poder controlar ni aislar".A la vez, recuerdan que "se cuenta con un recurso de internación moderado y crítico finito (6 camas de terapia). Y aseguran: "El sistema de salud provincial no va a dar respuesta en caso de colapso, ya que los centros hospitalarios de otras ciudades que normalmente recibían pacientes, se encuentran al límite de su capacidad"."El persona de salud lleva meses trabajando con un nivel de estrés muy alto, sin descanso, y en cuanto se afecte su salud no tienen reposición. No contamos con reemplazo, tanto en el sistema público como en el privado", expresa la misiva del Colegio Médico colonense.En forma contundente, resaltan al intendente que "la implementación de protocolos que no se cumplen, realmente hacen dudar la factibilidad de los mismos, ¿quién garantiza que no se realizaran aglomeraciones o juntadas con música y alcohol? que ya demostraron en todo el mundo ser responsables de rebrotes".Sobre el final de la misiva, los profesionales exponen al Ejecutivo algunas de las medidas que consideran atinadas para controlar el incremento de casos."Proponemos tanto para los vecinos de Colón como para las personas que ingresen, que se instale el tapa bocas en forma obligatoria, el distanciamiento social y la higiene de manos, que ha dado resultados en todos los países que lo aplicaron, y en nuestra ciudad actualmente no se cumple".Además "que los visitantes certifiquen por medio fehaciente que no están infectados con Covid. No es suficiente una declaración jurada; deberían ingresar con seguro médico para traslado en caso de infección Covid".Finalmente, sugieren "formar grupos de vecinos interesados, entrenados para realizar los controles de aislamiento, ya que el personal de salud va a estar abocado a la atención del paciente".