Imágenes: Realizaron una prueba piloto del protocolo para playas en Colón

Con la premisa de concientizar para reforzar las medidas de autorresponsabilidad, Colón realizó este sábado una prueba de campo para ensayar el protocolo de utilización de la playa ante la eventual llegada de turistas a la ciudad durante la temporada de verano.Según se informó, se organizaron grupos de personas que se fueron distribuyendo en parcelas delimitadas sobre la playa, respetando la distancia entre sí para un uso responsable del espacio.El intendente José Luis Walser se mostró conforme con la acción realizada, "una de las principales de todo un trabajo del Co.A.Tur", y con la presencia además de la Directora del Hospital. "Es el proceso de incorporación en los prestadores y en los turistas de los hábitos sanitarios", dijo además al agradecer a las instituciones que acompañaron en la prueba piloto. Por último declaró que es "el comienzo de un camino en el cual tenemos que estar todos juntos".La secretaria de Turismo y Cultura, Silvia Vallory, sostuvo: "Vamos a marcar espacios como se mostró acá, espacios de entrada y de salida a la playa; la idea es ir avanzando de a poco sin marcas físicas si es posible, si todos vamos entendiendo que podemos venir en grupos de hasta el momento no más de diez, de afinidad o de convivencia".Y agregó: "Si nos vinculamos con alguien tenemos que usar siempre con barbijo, en el dossier está también el protocolo náutico y el de actuación de guardavidas, el uso de sanitarios, el personal de seguridad y limpieza, salud pública en la playa, que será elevado al Comité sanitario local y provincial".Por su parte, la directora del hospital de Colón, Norma Hernández, expresó: "La idea es ir viendo cuales son las posibilidades ante la venida del verano, desde Salud nos preocupa mucho la cantidad de personas a ingresar o permanecer en la localidad porque sabemos que los recursos son limitados".Y sumó además: "Una sobrecarga de cantidad de personas también recargaría el sistema de salud, que por más que uno intente mejorarlo hay variables que no logra mejorarla porque no existen, el recurso humano es un punto que nos preocupa ahora y obviamente nos preocupa más con más gente en el lugar"."Sabemos que hay decisiones que tal vez no van a pasar exclusivamente por el área sanitaria, y ante esa perspectiva por lo menos creemos que corresponde ver cuáles son las iniciativas existentes e ir evaluando para mejorarlas al máximo posible", subrayó la referente de Salud del Departamento Colón.La prueba piloto del protocolo para playas fue organizada por la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad junto al Consejo Asesor de Turismo Co.A.Tur. y distintas áreas municipales con la participación en la práctica de voluntarios de Scouts, de la Iglesia Vida Plena, de la Parroquia Santos Justo y Pastor y el cuerpo de guardavidas. Estuvo presente el Presidente Municipal, José Luis Walser, la Directora del Hospital Norma Hernández, la Secretaria de Turismo y Cultura, Silvia Vallory y su equipo, El Director de Salud, Marcos Correa, la Coordinadora de Caps Paola Lazzaroni, el Director de Redes Comunitarias, Mariano García, Juan Rougier de Área Naturales e integrantes del Co.A.Tur. Participó además personal de Prefectura Naval con embarcaciones.