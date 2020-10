Nacieron terneritos trillizos en un tambo entrerriano

. Ocurrió este viernes en un tambo de la localidad entrerriana de Colonia Merou, ubicada a 15 kilómetros de Crespo por Ruta Nacional 12. La novedad a la que accedióradica en queEl parto fue asistido por la, quien en diálogo conbrindó detalles de los nacimientos. "Se trató de un parto asistido porque la vaca tenía contracciones pero no expulsaba los fetos. Sacamos el primero ternerito y era muy chiquito, así que suponíamos que podía tener otro... Dijimos `son mellizos´ y sí había otro", rememoró la especialista.Pero la sorpresa no terminó ahí. "Medio en broma, pensamos en que podía haber uno más, así que metí la mano en el útero de la vaca, y ahí estaba, en el fondo del vientre", indicó la veterinaria.Michelín, quien se recibió como veterinaria el año pasado, aseguró aque asistir una parición múltiple era algo que no esperaba., explicó."Los partos de mellizos sí son más comunes. De hecho, ayer asistí uno y en lo que va del año ya vamos teniendo entre seis y siete, pero, refirió la médica veterinaria.El nacimiento múltiple ocurrió en el establecimiento de la familia Weiss- Michelin. "Fue una gran sorpresa para todos nosotros, y estamos muy contentos", valoró la joven especialista."Los trillizos están bien, se pararon enseguida, mamaron y después de un día es estaqueo, fueron llevados a la guachera", comentó."Nunca lo esperamos porque no fue una inseminación y tampoco se usaron hormonas., explicó.