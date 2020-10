Argentina superó el millón de contagios por coronavirus

La Argentina superó la barrera del millón de contagios de coronavirus Covid-19, luego de una cuarentena que lleva 213 días y que este martes cumple 7 meses. El Gobierno informó que durante esta jornada fueron 12.982 las personas que dieron positivo y el total de infectados llegó a 1.002.662. Además, son 451 los muertos que se ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) y el total de fallecidos contabilizados a nivel nacional llegó a 26.716. El dato alentador es que los recuperados ya son 803.965.



El dato de los contagios preocupa, porque se suma a otros más "duros", que no traen buenas noticias: desde hace más de un mes, la Argentina es, según los Centros de Control Epidemiológico Europeos, el país con mayor número de muertes diarias por millón de habitantes, con alrededor de ocho. Según el sitio especializado Our World In Data, le siguen la República Checa con alrededor de 5, Israel con poco más de 4, Colombia con algo más de 3, España con alrededor de 2,5, México con 2,43, Brasil con 2,40 y Bolivia con 2,17.



Los testeos como estrategia para ponerle freno a los contagios en el país fue quedando rezagada frente a la rapidez con la que se desplazó la pandemia por las provincias. La proporción de positivos sobre las pruebas para diagnosticar Covid-19 alcanzó estos días sus valores más altos desde marzo pasado al superar el 50% y sin que escalara la cifra diaria de testeos realizados en el país.



Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 10% de positividad es aceptable. Pero superarlo quiere decir que se está testeando de manera insuficiente. El valor ideal se ubica en el 5% o menos.



"Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa (que hoy está teniendo un rebrote muy fuerte), pero por alguna razón que no se explica mucho, -yo por lo menos no tengo la explicación y eso que leo todo lo que hay- está teniendo una duración inesperada, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", dijo el ministro de Salud Ginés González García en una entrevista a Radio Continental. Y se esperanzó: "Recién en marzo podremos tener masivamente la vacuna, pero igual iremos vacunando con anterioridad, en la medida que vayamos teniéndolas. Pero la fecha exacta no la saben ni los propios fabricantes, ya que no saben cuándo será aprobada."



Según el parte diario que emitió esta noche el Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que sumaron contagios en las últimas 24 horas, fueron:



Buenos Aires: 4.206

Ciudad de Buenos Aires: 557

Catamarca: 12

Chaco: 185

Chubut: 220

Córdoba: 1.668

Corrientes: 122

Entre Ríos: 258

Formosa: 6

Jujuy: 51

La Pampa: 92

La Rioja: 65

Mendoza: 744

Misiones: -6

Neuquén: 271

Río Negro: 207

Salta: 80

San Juan: 10

San Luis: 277

Santa Cruz: 138

Santa Fe: 2.050

Santiago del Estero: 145

Tierra del Fuego: 238

Tucumán: 1386

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)



A pesar del impacto que causa haber llegado al millón de infectados, también es importante destacar que más del 80 por ciento de esas personas ya superaron la enfermedad y que el sistema sanitario jamás colapsó. Muertes De los 451 muertos ingresados al SNVS, 251 eran hombres:



102 residentes en la provincia de Buenos Aires

23 residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

4 residente en la provincia de Chaco

1 residente en la provincia de Chubut

3 residentes en la provincia de Corrientes

21 residentes en la provincia de Córdoba

4 residentes en la provincia de Entre Ríos

19 residentes en la provincia de Jujuy

3 residentes en la provincia de La Rioja

15 residentes en la provincia de Mendoza

3 residentes en la provincia de Neuquén

7 residentes en la provincia de Río Negro

14 residentes en la provincia de Salta

2 residentes en la provincia de San Juan

16 residentes en la provincia de Santa Fe

1 residente en la provincia de Santiago del Estero

13 residentes en la provincia de Tucumán



198 eran mujeres:



94 residentes en la provincia de Buenos Aires

23 residentes en la Ciudad de Buenos Aires

4 residentes en la provincia de Chaco

26 residentes en la provincia de Córdoba

1 residente en la provincia de Entre Ríos

11 residentes en la provincia de Jujuy

13 residentes en la provincia de Mendoza

1 residente en la provincia de Neuquén

4 residentes en la provincia de Río Negro

4 residentes en la provincia de Salta

1 residente en la provincia de Santa Cruz

12 residentes en la provincia de Santa Fe

4 residentes en la provincia de Tucumán

Aclaración: dos personas residentes en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificadas como fallecidas, no registran dato de sexo.