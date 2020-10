Se conoció la pena que cumplirán los esquiadores que violaron la cuarentena

El caso

Casi un mes y medio después, el fiscal del caso, Maximiliano Bagnat, resolvió que las siete personas investigadas deberán colaborar con la Clínica Chapelco de San Martín de los Andes para el traslado en un vuelo especial de profesionales de la salud y equipamiento médico desde la ciudad de Neuquén hacia esa localidad.Además, tendrán que costear el traslado aéreo de dos neuquinas que quedaron varadas en la localidad de Panguipulli en Chile. También está prevista una donación a la cooperadora del hospital público de San Martín de los Andes para la compra de un sillón especialmente diseñado para tratamientos de larga duración (quimioterapia; hemodiálisis, entre otros) y de barbijos para los profesionales del hospital.Asimismo, brindarán asesoramiento gratuito a asociaciones civiles de San Martín de los Andes para que obtengan el reconocimiento de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.La resolución está publicada en la página del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. La decisión, indica el texto, fue tomada luego de que los esquiadores asumieron la responsabilidad por el comportamiento que tuvieron, pidieron disculpas y ofrecieron hacer una reparación por el daño causado.En este contexto, el fiscal del caso indicó que el artículo 17 del Código Procesal Penal de Neuquén establece que debe "buscarse la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social".Por lo tanto, aplicó un criterio de oportunidad por reparación del daño (previsto en el artículo 106 del Código Procesal Penal), como una forma de "resolución del conflicto", razón por la cual prescindió "de continuar con el ejercicio de la acción penal en el presente legajo", ya que "los ofrecimientos de reparación realizados lucen como razonables y proporcionales".Dos esquiadores, que no cumplieron con las medidas de prevención en el Cerro Chapelco, protagonizaron un polémico video. Con la música alta y sin distanciamiento social, se los ve a levantando sus tragos al grito de "coronavirus no te tenemos miedo", mientras se abrazan y burlan de la pandemia que pone en jaque al mundo entero.En esta última secuencia de 12 segundos, se muestra a dos hombres que se abrazan asegurando no tenerle miedo al coronavirus y gritan: "Grande Alberto (por el Presidente) grande, venciste al coronavirus".Esta frase aludiría al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien en reiteradas ocasiones aseguró que en la Argentina "no hay cuarentena". Luego de la difusión del video, la Justicia de Neuquén logró identificar a ocho participantes.