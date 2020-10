"Los ciclistas deben respetar las normas de tránsito como cualquier conductor"

La bicicleta es un medio de transporte que cada vez se está utilizando más y muchas veces ocurren accidentes en la vía pública debido al incumplimiento de las normas tránsito."Los ciclistas deben respetar la ley de tránsito como cualquier conductor, tienen que tener cuenta semáforos, sentidos de circulación de calles, prioridades de las esquinas y sobre todo las cuestiones de seguridad", resaltó a, el licenciado en Accidentología Vial, Gonzalo Leiva.En este sentido mencionó que "el ciclista está muy expuesto a lo que puede llegar a pasar con los vehículos, deben utilizar casco, bocina, elementos retroreflectivos, espejos, etc"."La ley contempla que en una bicicleta se pude transportar un niño, pero en una silla correctamente anclada y ambos deben llegar casco", añadió.En cuanto a la circulación el especialista señaló que "andar en bici por la vereda está solo permitido para menores de 12 años, luego tienen que transitar por la calzada"."La ley no prohíbe la circulación de bicicletas en ruta, pero aconseja transitar por la banquina y en sentido contrario al resto de vehículos", resaltó. Además, aclaró que en autopistas no está permitido transitar con este medio de transporte.Respectó de la iluminación dijo que "la bicicleta debe transitar con luces y tener ropa que no le quede suelta para evitar posibles accidentes"."La infraestructura vial no está preparada para el ciclista y tampoco los conductores están capacitados para convivir con ellos, hay mucha desaprensión", aseguró Leiva.En tanto a los grupos de ciclistas, el especialista dijo que "debe ir uno atrás de otro y dejar un espacio prudente entre cada uno, para evitar accidentes y caídas en simultaneo".Sobre los colectivos explicó que "los ciclistas deben tener paciencia y no pasarlos cuando paran, porque hay veces que se producen colisiones laterales debido a que los choferes tienen puntos ciegos del vehículo".