Una moto chocó a una bicicleta que "salió de la vereda y quiso girar en U"

Un grave accidente de tránsito, entre un motovehículo y una bicicleta, se registró este jueves por la mañana en Avenida Almafuerte, a metros de su intersección con Deán J. Álvarez, en la capital entrerriana.El segundo jefe de Comisaria Cuarta, Guillermo Silaur, informó aque una moto, que era conducida por una mujer de 34 años de edad, se dirigía hacia el centro, cuando una joven de 15 años, que se trasladaba en bicicleta, "salió de la vereda, intentó dar la vuelta en U, no pudo parar la marcha y colisionaron".Tras el impacto, la menor "fue llevada en ambulancia hasta el hospital San Martín para evaluar las lesiones, pero estaba convulsionando".El funcionario dio cuenta de que la motociclista circulaba con casco y toda la documentación en regla, mientras que la ciclista "lamentablemente no llevaba casco".Silaur señaló que "lo más probable es que haya tenido un golpe fuerte" en la cabeza y que a raíz de ello haya presentado convulsiones al arribar la ambulancia que "llegó rápidamente"."Uno de los testigo relató que muchos vehículos venía atrás de la moto, pero alcanzaron a frenar y gracias a ello no se produjo otro accidente. Si hubieran tenido un poco más de prudencia, esto no hubiera pasado", expresó.Aclaró que "la mujer de la moto pasó bien, con semáforo en verde, según los testigos. Pero no entendemos cómo la chica de la bicicleta salió de la nada y se ocasionó la colisión".