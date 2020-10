Galpón Solidario Adventista solicita ayuda para conseguir una nueva sede

Lavadero Solidario

Un lugar propio

El Galpón Solidario Adventista (GSA) de Concepción del Uruguay asiste semanalmente a unas 800 personas a través de su comedor y centro comunitario. En este momento solicitan colaboración para poder encontrar una nueva sede y solventar los gastos, ya que a fin de año deben desalojar el local donde funcionan.Además, desde la agrupación llevan adelante diversos proyectos y están próximos a instalar el primer lavadero de ropa solidario del país."Nos cayó como un balde de agua fría, porque alquilábamos el local hace alrededor de 10 años y de buenas a primeras nos dijeron que el 31 de diciembre debemos dejar el lugar, porque se vende", relató el coordinador de GSA, Wilton Drozdov , aEn este sentido agregó que "necesitamos del apoyo de la comunidad, donde estamos hasta fin de diciembre pagamos solo 12.000 pesos y averiguando por otros alquileres los montos empiezan en 26. 000 pesos. Nuestros gastos fijos rondan los 46.000 pesos y esta nueva cifra de alquiler escapa de nuestras posibilidades".Según contó el coordinador, en el centro comunitario otorgan la vianda a más de 800 personas por semana y tienen diversos proyectos que llevan adelante "tenemos una empresa que nos brinda galletitas y repartimos más de 40.000 kilos en diferentes instituciones. También desarrollamos quesos y ñoquis para las personas"."Con el objetivo de darle dignidad a las personas que necesitan lavar su ropa, llevamos adelante le proyecto del primer lavadero solidario de ropa del país", aseguró Drozdov.Sobre lo mencionado anteriormente, sumo: "Muchas veces criticamos que las personas tiran la ropa, pero eso es porque la mayoría no cuenta con los recursos necesarios para poder lavarla".A su vez detalló que ya cuentan con varias maquinarias para poder comenzar con el lavadero, pero necesitan un lugar físico para poder implementarlo."A través de proyectos, pudimos conseguir recursos en el Ministerio de Desarrollo, también personas particulares hicieron donaciones y fuimos comprando el material que necesitábamos, tenemos todo como instalar el lavadero", explicó."Tuvimos gestiones con la municipalidad, presidentes de bloques de cada partido y quedó la firme promesa de encontrar un terreno municipal para empezar a construir un galpón de nuestra propiedad, pero en tres meses es imposible culminar algo", resaltó el coordinador.Y señaló: "La única manera para no desaparecer, hasta que la municipalidad otorgue el terreno y construyamos algo propio, es solicitando recursos a personas que les interese el trabajo solidario"."Queremos hacer un contrato formal para poder pedir la luz trifásica y de esa manera trabajar en el lavadero", explicó.Al finalizar dijo que "sabemos la solidaridad no tiene fronteras, tratamos de dar contención física a través del alimento y una espiritual".Los interesados en colaborar con el centro comunitario adventista de Concepción del Uruguay se pueden contactar al