Entrerriano en Orán: "Estamos trabajando arduamente, la situación está estable"

Una comitiva de 21 profesionales de la salud de diferentes puntos del país, entre los que hay dos entrerrianos, viajaron a Salta hace más de diez días, para reforzar el colapsado sistema de salud, superado por la cantidad de casos de Covid-19.desde Salta y contó cual es la realidad con la que se encontraron los profesionales y cómo están llevando la situación."Estamos trabajando arduamente, el Ministerio de Salud se puso al frente de la situación para colaborar, se han ordenado las cosas. Nosotros como técnicos en emergencias, vinimos a colaborar en el ámbito pre-hospitalario, ya llevamos dos semanas y se ordenaron las guardias, la situación cambió muchísimo a los que era antes de que lleguemos. Gracias a Dios cambió mucho el panorama", expresó."Hoy la situación está estable, ya no es el caos que era semanas anteriores. Desde que el Ministerio de Salud se puso al frente, se reorganizaron las cosas y se brinda un mejor servicio médico a las personas, tanto en el ámbito pre-hospitalario como en el ámbito hospitalario", dijo.Sobre el panorama con el que se encontraron al llegar a Oran, recordó que "la guardia totalmente desbordada, no daban abasto. Con un trabajo articulado desde el plan Detectar, que es un trabajo que se realiza extra hospitalariamente, disminuyeron en gran cantidad, los ingresos de las personas a las guardias"Y agregó: "Desde el ámbito pre-hospitalario, estamos realizando muchas atenciones en los domicilios, siempre en contacto con médicos para poder evaluar a un paciente para que no llegue a la guardia y se sature el servicio. Ese es el principal objetivo. El hospital sigue completo, porque hay internaciones en las terapias y los pisos".En relación a esto, Antonio dijo que "la atención es normal, como a cualquier otro paciente. No tenemos indicaciones de no brindarle un servicio médico. Tenemos una salud pública y todos pueden acceder a ella".En principio "estaríamos regresando el sábado, haríamos el recambio con otro grupo de personal. Pero todavía se está evaluando la situación y al personal. Está la posibilidad de que algunos nos quedemos unos días más"."Hay que ver el recurso humano, no solamente en Oran, también hay que analizar la situación en Chaco, Jujuy y otras partes del país", finalizó.