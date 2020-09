Cansancio, ansiedad y desinterés: Algunos de los síntomas de "Fatiga Cognitiva"

La pandemia por el coronavirus ocasionó un cambio radical en la rutina de la mayoría de las personas. A seis meses de esta "nueva normalidad "gran parte de la sociedad comenzó a tener sensaciones de agotamiento frente a tareas que antes realizaba habitualmente, este es uno de los síntomas más característicos de la "fatiga cognitiva".La psicóloga, Anabella Martínez, indicó aque " en los últimos meses el concepto de fatiga cognitiva se hizo muy presente, ya que hace referencia a la sensación de agotamiento frente a tareas que realizábamos sin ningún tipo de problemas""Este cansancio tiene que ver con el encierro y los efectos colaterales, como el trabajo remoto, lo que implica que no tengamos muy claro los tiempos descanso", señaló.Y continuó: "Al tener grandes cambios en la rutina produce que se dé una irregularidad y eso lleva a que nos encontremos con algunos síntomas".En cuanto a los síntomas dijo: "No solamente es el cansancio, hay falta de interés, las personas se empiezan a plantear interrogantes en comparación a como estábamos otros años. Hay una necesidad extra de descansar por períodos más prolongados sin tener un sueño reparador. También hay una ansiedad que se manifiesta en relación a pensar cosas negativas y no encontrar una respuesta"."Algunas de las sugerencias para cambiar esta situación es regular los hábitos de sueño, como fijar horarios, y buscar modificaciones de conductas en relación a los pensamientos negativos", aseguró Martínez.Además, manifestó que es muy bueno "incorporar técnicas de relajación para bajar los niveles de ansiedad. Esto es algo que también les afecta a los niños, debido a la ausencia del contacto con los pares, entre cosas""Desconectarse de lo diario, crear hábitos de sueño, tener una alimentación equilibrada, son algunos de los consejos", culminó.