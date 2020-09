Coronavirus en Entre Ríos: "De cada 100 infectados, 80 son leves y dos fallecen"

La ministra de Salud, Sonia Velázquez dio cuenta de la tarea de vigilancia epidemiológica que se viene desarrollando en la provincia, "que tiene que ver con el seguimiento, la detección oportuna, el aislamiento, y sobre todo el trabajo que han venido desarrollando nuestros nodos epidemiológicos en cada una de las ciudades cabeceras de departamento. El trabajo ha sido extraordinario tanto para realizar el seguimiento como para concienciar a las personas que se han contagiado de coronavirus", acotó.Valoró en ese sentido la organización y logística "porque hay muchos trabajadores de la salud in situ en las áreas más afectadas".La titular de la cartera de Salud provincial, precisó que en la provincia se fue trabajando de acuerdo a las proyecciones realizadas, y mencionó que fue cambiando el axioma estadístico en la provincia, actualmente,La ministra se refirió a las medidas anunciadas, sobre todo para las ciudades más comprometidas que son Paraná, Gualeguaychú, además del gran Paraná, que presentan una clasificación epidemiológica comunitaria sostenida. Mencionó los indicadores y la necesidad de tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones.Indicó que desde el Coes provincial se informó que la pandemia sigue su curso.".También mencionó la labor mancomunada entre las distintas áreas de gobierno para pensar medidas y estrategias innovadoras junto a los municipios ante la nueva realidad.Velázquez mencionó que Gualeguaychú lleva una semana previa de desarrollo que "ha tenido muy buenos resultados porque lo que se está viendo en los indicadores". Además se refirió a las normativas nacional y provincial por la cual no están permitidas las reuniones familiares y sociales no están permitidas hasta el 20 de septiembre.En cuanto a las decisiones de permitir las reuniones familiares, la ministra advirtió que es parte de un trabajo en conjunto que se toma en función de la labor interjurisdiccional entre Nación, provincia y municipios. Además, se refirió a los indicadores epidemiológicos en relación a la tasa de duplicación y el tiempo de reproducción de casos que se considera a la hora de tomar decisiones, se suma la capacidad de ocupación de camas, lo que ocurre con las postas respiratorias. Eso suma un sinnúmero de indicadores que miden paulatinamente se comparte el componente epidemiológico, pero también se tiene en cuenta aspectos de circulación y actividades.En ese sentido, mencionó que se debe priorizar la salud, y el componente de la actividad física es uno de los más importantes de la salud física y mental, pero reiteró que priorizar la concientización sobre los resguardos. "Es un ejercicio de ciudadanía que tiene que ver con la educación más cívica. Hay que trabajar muchísimo en la concientización porque no pasa por cual actividades sí y cuáles no", remarcó.En cuanto a los hisopados, la ministra de Salud habló de la vigilancia epidemiológica y la definición y el criterio médico de la definición de un caso sospechado. "Nunca un hisopado se puede anteponer a la definición de un caso sospechoso con los criterios clínicos. Definido un caso sospechoso y se activa un protocolo, ahí recién viene el hisopado. Eso hay que ponerlo muy en claro porque hay algunas provincias que para los ingresos se tomaban, por ejemplo como Jujuy, y luego se terminó la vigilancia epidemiológica in situ -que es lo que tiene que ver con la detección, el seguimiento y el aislamiento de los casos sospechosos. El hisopado viene como un complemento a lo que determine previamente el criterio clínico médico", insistió.Dicho eso, recordó que cuando Entre Ríos comenzó con la red nacional de laboratorio en donde primero se dependió del Instituto Malbran, luego se habilitó el laboratorio de Epidemiología provincial y después se fue incorporando otras posibilidades de laboratorio en la provincia. "No nos ha alcanzado por la gran magnitud de la demanda, más que todo por la sensibilización de la población que de criterio más médico", advirtió.En cuanto al tiempo de demora, Velázquez dijo que se "está con algunas demoras de 48, 72 horas, y a veces más. Se prioriza siempre más los casos de las personas con factores de riesgo y las que están en áreas críticas, pero cuando ingresa algún caso sospechoso debe cumplirse la etapa de asilamiento, independientemente le llegue el resultado en 24 o 48 horas", remarcó."De todas maneras, se sigue analizando la capacidad operativa para expandirnos. Además, todas las provincias estamos analizando otros métodos que pueden incorporarse. Entre Ríos sigue con el método PSR real time que se desarrolló mediante un método de biología molecular que es lo único que hoy está aprobando el Malbrán. Hemos sido muy rigorosos en la continuidad de la línea del Instituto Malbrán que fue el que signó una política para todo el país", remarcó.