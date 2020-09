"Estamos perdiendo la batalla", alertan trabajadores de terapias intensivas

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) difundió una carta abierta a la sociedad en la que advirtió que "el sistema de salud está al borde del colapso", horas antes de que el presidente Alberto Fernández recibiera a representantes del sector. "Sentimos que estamos perdiendo la batalla", alertaron."Los médicos, enfermeros, kinesiólogos, y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. La mayoría de Unidades de Terapias Intensivas del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos como las camas con respiradores son cada vez más escasos", indican en la carta que lleva la firma de la presidenta de SATI, Rosa Reina, y del vicepresidente, Guillermo Chiappero.Además, en la misiva advierten que "la cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva, que a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse. Los intensivistas, que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes".Para terminar, los terapistas pidieron a la sociedad que reflexione y remarcaron los cuidados que hay que seguir teniendo: distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado frecuente de manos, no aglomerarse, y no hacer fiestas.Y concluyeron: "El personal sanitario está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso".Este miércoles por la mañana, la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, habló durante el reporte diario sobre el pedido de los terapistas.Por la tarde, el presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a un grupo de terapistas y trabajadores de la salud.