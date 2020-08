Transportista denuncia "numerosas trabas" para poder ingresar a Santa Fe

Paraná Ponen en duda la constitucionalidad de restricciones para ingresar a Santa Fe

Ante las restricciones en el Túnel Subfluvial para poder ingresar a Santa Fe, Daniel un transportista de mercadería denunció antelos inconvenientes que tienen para poder cruzar a la provincia vecina.Cabe destacar que a los transportistas no les piden el certificado del hisopado negativo, ya que son considerados trabajadores esenciales."La policía del lado de Santa Fe está exigiendo cosas que no vienen al caso, por ejemplo, los papeles de la CNRT, y en mi caso en los vehículos chicos esto no corresponde, también me solicitaron una nota que establezca que la provincia de Santa Fe me autoriza a circular", relató Daniel as".Daniel en su camioneta transporta mercadería del rubro automotor "lamentablemente no nos dejan trabajar. Tengo muchos colegas que tuvieron problemas y no les permitieron pasar".. Creemos que por lo menos debería haber algún control antes entonces nos evitamos abonar el dinero", sentenció.En este sentido relató: "Lo peor de todo es que nos están pidiendo cosas que no son necesarias, hace más de 14 años que trabajo de esto y se cuáles son los papeles obligatorios para circular. E".A su vez, Daniel solicitó: "Queremos que nos den un formulario donde"."Desde que empezó la cuarentena no había tenido problemas para cruzar, los inconvenientes surgieron estos días. Antes circulaba con el permiso nacional, y el del Covid-19 que pertenece a la provincia de Santa Fe", culminó.