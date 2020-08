Ponen en duda la constitucionalidad de restricciones para ingresar a Santa Fe

Santa Fe impuso restricciones para ingresar desde Paraná luego que se declarara la circulación comunitaria de Covid-19 en la capital entrerriana lo que generó desde principios de esta semana importantes inconvenientes a quienes deben trasladarse hacia la vecina capital, teniendo en cuenta la estrecha relación entre dichas ciudades, que no sólo se manifiesta en la cercanía geográfica, sino en el permanente intercambio que existe entre ambas, sobre todo porque hay mucha gente que vive en una las mismas y desarrolla sus actividades en la otra.El hisopado que debe realizarse en una institución privada, puesto que no se realizan para este objetivo en los efectores públicos, por lo que tiene un alto costo.Las excepciones que rigen para: Transporte (automotor de cargas y pasajeros, aerocomercial, fluvial y ferroviario); Personal de salud; Personal especializado de mano de obra única (ingenieros, técnicos, entre otros), Casos especiales inherentes a la salud personal; Personal de seguridad-Fuerzas federales; y Minería.Mientras muchos afectados plantean su disconformidad y argumentan, por ejemplo que Rosario también tiene circulación comunitaria y que, sin embargo, Entre Ríos no requiere ningún test para pasar por el puente que une la dicha ciudad con Victoria, desde el punto de vista legal, el abogado constitucionalista, Martín Acevedo Miño manifestó que las exigencias santafesinas "alteran el espíritu de la Constitución que nos rige"Dio cuenta de que, los cuales establecen que los ciudadanos de cada provincia gozan en las otras de los mismos derechos y privilegios que en la suya."Para mí, ya que si bien en las actuales circunstancias hay una norma nacional que rige sobre las distintas zonas -algunas en aislamiento, otras en distanciamiento- la restricción santafesina no me parece razonable", opinó.", subrayó.También cuestionó la instalación de "aduanas sanitarias" y aseguró que "si bien en otras partes del país existen de forma permanente puestos de controles respecto de productos que transportar algún tipo de contaminación nociva, esta exigencia es diferente, mucho".También mencionó que se han restringido otros derechos como el de reunión, "muy estrictamente vinculado con el ejercicio de la libertad individual", y explicó que si bien "no es razonable", su limitación debería haberse impuesto a través de una ley sancionada por el Congreso."No obstante, cualquier ley que restrinja derechos tienen un límite impartido por el Artículo 28 de la Constitución que establece que uno no puede llevar a tal extremo una restricción que implique la anulación de ese derecho", finalizó en declaraciones a APF.