Ambientalistas se manifestaron por quemas en islas:"Han asesinado el ecosistema"

Sociedad En Victoria y Rosario hubo manifestaciones por los incendios en las islas

César Saavedra, integrante de Guardias de Victoria y Paraná No Se Toca

En congruencia y al unísono con la manifestación que se realizó este lunes en Rosario, agrupaciones de Victoria se manifestaron frente al municipio de las Siete Colinas y reclamaron por el cese de las quemas en zona de islas., participó de la protesta y definió aque la situación es de "desconcierto total". Contó que el sábado cuando se manifestaron desde "el lado de Rosario y del lado de Victoria, se volvían a prender fuego las islas, como una burla. Es lamentable, han matado el ecosistema"."Desde el 2012 que venimos entregando notas al municipio local, donde ponemos en conocimiento sobre las quemas en las islas, las fiestas electrónicas, la contaminación, los terraplenes; no se solucionó en ese momento. Ahora la catástrofe ha sido devastadora. La acción es muy escueta desde nuestros gobernantes. No sabemos qué rumbo va a seguir esto", puso relevancia.Al mismo tiempo, puntualizó:Entendió que con las prácticas "que se han venido naturalizando desde que metieron el ganado vacuno en las islas, ha sido redituable para aquellas personas que se dedican a esto. Se sabe que el vacuno no es originario del humedal. El humedal se autoregula, también es cierto que el vacuno en el continente, tiene un gran costo económico para el productor para llevar al engorde. En el humedal lo tiene gratis, tienen pasturas y aguadas, gratis".