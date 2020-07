En Victoria y Rosario hubo manifestaciones por los incendios en las islas

En Victoria

Ciudadanos rosarinos se manifestaron esta mañana en las puertas del Concejo Deliberante de la ciudad para exigir respuestas ante las quemas en las islas entrerrianas, que no cesan pese a los operativos montados por el gobierno nacional.La convocatoria tuvo lugar este mediodía en las puertas del Concejo, ubicado frente al Monumento a la Bandera, y desde donde se observan las columnas de humo proveniente de las islas de Entre Ríos.Es que desde principio de año se acrecentaron drásticamente las quemas en las islas, en pos de beneficiar la actividad ganadera, mientras que el humo ocasionado afecta directamente a Rosario, afectando la salud de sus habitantes.En ese sentido, durante la protesta, que se concretó en forma pacífica, respetando la distancia social y el uso de tapabocas, se observaron varias pancartas de personas afectadas.Además, familiares de personas que padecen enfermedades respiratorias se hicieron presentes, y pidieron una ayuda urgente para los más perjudicados.En tanto un grupo de vecinos convocó a la población a realizar denuncias individuales, presentando un certificado médico que pruebe los daños que genera el humo, considerando que esta modalidad generará miles de causas, que caerán sobre los propietarios de los campos incendiados.Días atrás José María Vicenti, un neurocirujano imputado por las quemas de pastizales dijo a la prensa que él no estuvo en la propiedad (que le pertenece) "durante cinco años", y mostró su desagrado con la situación, ya que "tengo que operar el martes y en lugar de estar estudiando estoy buscando un abogado penalista; esto es tremendo, no es una pavada la imputación".Por su parte el abogado de Vicenti, Daniel Cuenca, convocó a la justicia a buscar "a quienes están en la isla haciendo esto, no a los propietarios"."Mi cliente es neurocirujano, no opera con el campo; fue una inversión hace años, ni siquiera lo visita", agregó Cuenca.En congruencia y al unísono con la manifestación en Rosario, agrupaciones de Victoria se ubicaron en actitud de protesta frente al municipio de las Siete Colinas y reclamaron por el cese de las quemas en zona de islas.Esto decían referentes de Diversidad Victoria; Ong El Paraná no se toca; Grupo Irupé y Guardianes de Victoria en diálogo con LT39: