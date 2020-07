Muertos con COVID en Entre Ríos: "No aseguramos que fueron casos de letalidad"

Recomendaciones

En los últimos días, se registraron dos fallecidos con coronavirus en Entre Ríos. Uno era un paciente de 85 años con una enfermedad terminal, y el otro, tenía 78 años y sufría una grave patología crónica. Ambos decesos se produjeron en el hospital San Martín de Paraná.Al respecto, el director del nosocomio, Dr. Carlos Bantar, explicó ala diferencia entre letalidad y mortalidad por coronavirus. Y en ese sentido aclaró:"Laes el óbito donde uno puede relacionar estrechamente a la infección por coronavirus, es decir, cuánto es capaz de matar ese virus directamente, independientemente de cualquier otro factor. Mientras que laes el óbito que se produce en el contexto de un paciente infectado con coronavirus, es decir, que puede morir de un paro cardiorrespiratorio porque tiene una afección vascular", detalló Bantar.El director del Hospital San Martín de Paraná confirmó aque en el nosocomio se evidencia, agregó.En ese sentido, valoró que en la capital entrerriana "se incorporaron otras modalidades, como el hotel para pacientes que esperan un hisopado, los que queremos que estén aislados hasta saber el resultado si son positivos o no para coronavirus y decidir después la internación en un centro de atención"."En el sistema de salud, los problemas son por aglomeraciones en horas pico ante personas que consultan por consultorio externo en la guardia respiratoria", reconoció Bantar.En la oportunidad, el directivo comunicó que "se amplió hacia la zona de la obra nueva destinada inicialmente a otra cosa, para tener una sala de espera que ofrezca seguridad a los pacientes que están concurriendo"."No hemos tenido que dejar pacientes ni en la calle ni mandarlos a su domicilio", remarcó.El director del San Martín confirmó que "en el servicio de terapia intensiva permanece bajo asistencia mecánica respiratoria el primer paciente que llegó a internación por coronavirus; se encuentra estable y tiene otras patologías de base"."En terapia intensiva estamos más liberados que en el sector de internación donde hay pacientes que asisten con factores de riesgo y están a la espera de resultados que se hacen por PCR y los cuales no sabemos si serán positivos o no; esos son los que tienen una dinámica de movimiento diaria y es con lo que jugamos todo el tiempo", explicó."La mayoría de los pacientes transita la enfermedad con un poco de tos y un síndrome febril que dura entre uno y cinco días", indicó al agregar que "hay un grupo de pacientes requiere la asistencia de una máscara de oxígeno"."También tenemos pacientes añosos con neumonía que están a la espera de confirmación; son las neumonías estacionales que terminan siendo COVID-19 negativo pero que por protocolo deben ser estudiadas y algunas terminan siendo coronavirus", aclaró al respecto.Respecto del tratamiento con paracetamol a los pacientes COVID-19, Bantar comentó que además se les realizan "una profilaxis que llamamos pre-trombótica porque los pacientes están en la cama y tienen poco espacio para moverse". "La profilaxis es para que no hagan trombosis en las piernas como se hace en cualquier paciente con internación prologada mayor a siete días", aclaró.Bantar encomendó a los pacientes que se acerquen al San Martín, que lo hagan "con barbijo o tapabocas y tengan paciencia para esperar porque demanda mucho tiempo el tomado de hisopado porque se debe tomar la precaución de una auto-protección adecuada, vestirse, cambiarse la ropa, lo que lleva tiempo, además de la anamnesis, el interrogatorio al paciente, y cuando se acumula mucha gente, hace que se demore la atención".Asimismo, recomendópara evitar que la persona salga y se exponga". De igual manera aclaró que "no podemos evitar la demanda espontánea y por supuesto que la atendemos".