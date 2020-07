COVID19 en Concepción del Uruguay: Oliva apeló a la "responsabilidad individual"

Sociedad Aislaron personal del Hospital Urquiza por casos sospechosos de coronavirus

El intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, se refirió anteel programa que se emite pora la situación epidemiológica de la localidad, tras lo cual apeló a la "responsabilidad individual" para evitar la propagación de casos de coronavirus."Es una época complicada para la entrerrianía toda", sentenció Oliva. Y en ese sentido apuntó a las fiestas clandestinas que se realizaron este fin de semana en la localidad. "Percibíamos que podía haber encuentros que no sean familiares, los que están permitidos de hasta diez personas hasta la 1 de la mañana, y gracias a la ayuda de vecinos se detectaron dos lugares con muchas personas en esos encuentros, con entre 70 y 80 personas", comunicó el intendente al adelantar que "la Justicia Federal actuará" en relación a esta situación."Podemos tener mecanismos de control, pero los uruguayenses somos 80 mil y no hay forma de controlar la acción de cada uno", remarcó el mandatario municipal al apelar a "actuar responsablemente"."Estamos en la fase se distanciamiento social y podemos perder eso por la irracionalidad de algunos", alertó Oliva. Y acto seguido encomendó: "Los vecinos no deben salir a hacer nada que no tengan que hacer; la actividad permitida en esta ciudad es la caminata con distancia".Consultado a Oliva si se permitirá la actividad en el Autódromo de Concepción del Uruguay, éste explicó: "La posición geográfica del autódromo hacía posible que pudiesen realizarse actividades durante una situación epidemiológica como la que teníamos hasta la semana pasada de ningún caso, pero el fin de semana, la solidaridad uruguayense de nuestros médicos en el hospital hizo que recibiéramos una paciente de otra localidad con circulación por conglomerado, la que al tomarle el análisis, fue positivo para COVID-19; además de un paciente que debía operarse en Buenos Aires y el que en el pre-quirúrgico que tenía que hacerse".Al recalcar que "la situación es dinámica", el intendente indicó que en una reunión con las autoridades sanitarias locales y provinciales se considerará alguna actividad en el autódromo. "Será definido con el transcurso de las horas, no de un momento al otro", acotó al respecto."Tratamos que quienes lleguen de las localidades donde hay circulación comunitaria cumplan con su cuarentena, pero como en todo, hay `vivos´ que no cumplen las normativas", apuntó el intendente. Y agregó: "A las 2.30hs de ayer llegó un auto de Colonia Avellaneda que venía a un velorio y no sabemos cómo hizo ese auto para llegar hasta acá"."Anoche, a las 3 de la mañana, había -3º y había trabajadores municipales y policías tratando de que el ingreso fuera correcto, lo mismo que esta mañana.. Pero si no hacemos lo que le corresponde a cada uno, no le podemos endilgar responsabilidades a cada funcionario solo por encontrar un adversario circunstancial en un momento tan particular que vive el país", acusó el intendente."Me preocupo y deseo que prontamente se controle la situación epidemiológica y estaré a disposición como un entrerriano más", cerró.