Un niño y una mujer que sufrió un ACV son dos de los 20 nuevos casos de COVID-19

Se registraron 20 nuevos casos de coronavirus este jueves en cinco departamentos de la provincia de Entre Ríos. Dos de esos casos corresponden al Departamento Uruguay y fueron diagnosticados en el hospital J.J. Urquiza de Concepción del Uruguay.Según indicó, la mujer de 50 años ingresó el lunes a la noche a ese centro asistencial. Llegó derivada de la ciudad de Villa del Rosario por presentar un accidente cerebro vascular hemorrágico; una causa neurológica que no tiene relación directa con la afección viral.Como la paciente provino de esa localidad y está próxima a áreas de transmisión de coronavirus por conglomerado, cercana a la ciudad de Chajarí, las autoridades del hospital decidieron hacerle el hisopado y tomar todas las medidas correspondientes por si pudiese estar en fase asintomática de la enfermedad. Finalmente, anoche nos confirmaron la positividad para COVID-19.La mujer, desde el punto de vista clínico vinculado con la enfermedad, está completamente asintómática; no tiene ningún problema respiratorio y está evolucionando su enfermedad neurológica que es lo que motivó su derivación al hospital de Concepción del Uruguay. "Desde el ingreso se tomaron todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de problemas vinculado con la transmisión viral", remarcó Lombardi.El segundo de los casos es un niño que tiene una patología congénita y está siendo tratado en un centro de Buenos Aires. Él había estado en junio en ese centro y después cumplió junto con su familia la cuarentena. De acuerdo a lo que comunicó el directivo, tiene programada una cirugía en ese centro asistencial y dentro de los cuidados y estudios pre-operatorios se pidió el hisopado para descartar positividad para coronavirus. "Es un chiquito que junto a su grupo familiar han cumplido la cuarentena, está asintomático y no ha generado algún tipo de problema con sus contactos estrechos; le hemos hecho el estudio y ha dado positivo", aclaró Lombardi."Estamos trabajando en estos momentos para determinar si alguna de las personas que pudieran potencialmente haber estado en contacto su grupo familiar o en su grupo cercano puedan presentar algún tipo de manifestación clínica. Pareciera por todo lo que hemos hecho anoche y lo que estamos haciendo esta mañana que no tendríamos ningún tipo de problema con respecto a contagios", explicó el directivo del hospital.