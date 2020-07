Mientras avanza el coronavirus, hubo varias "fiestas clandestinas" en Entre Ríos

En Concordia

En Federación

Personal de Tránsito y Guardia Urbana derealizó durante el fin de semana una intensa tarea en conjunto con personal policial y de la Prefectura de Puerto.En principio, y ante el llamado al 101, la Policía concurrió a un domicilio céntrico de calle 8 de Junio, dondeviolando el decreto nacional de necesidad y urgencia (DNU) y las normas provinciales y municipales que se ejecutaron en el marco del distanciamiento social.Allí -en la madrugada de ayer-, quienes fueron notificados sobre la infracción cometida, quedando las actuaciones en manos de la Justicia que establecerá la penalidad correspondiente de acuerdo al hecho.Se recordó que en la ciudad se firmó el decreto número 26.370 que adhirió al decreto del gobernador Gustavo Bordet y que solo permite reuniones de hasta diez familiares los viernes, sábados y domingos hasta la una de la madrugada.Pero ésta no fue la única reunión. Otra denuncia al teléfono de la División Tránsito 103, obligó a los agentes municipales de la Dirección de Seguridad Ciudadana y a los de la Policía a trasladarse a Colonia Perfección Sur, donde tambiénpor lo que, además de la infracción municipal, se comunicó del hecho a las autoridades judiciales para que tomen intervención en la acción ante la violación de las normativas nacionales, provinciales y municipales.Tránsito, junto a las fuerzas policiales y de la Prefectura, efectuó importantes operativos de tránsito. Se secuestraron nueve vehículos durante el fin de semana por no contar con la documentación tanto personal como vehicular en regla y, durante la madrugada de ayer, se retuvieron siete vehículos más, (16 en total) debido a que los conductores conducían en estado de ebriedad violando de esta manera, la ley nacional de tránsito y todas las normas que se desprenden de ella.La Policía, por su parte, intervino en la retención de doce motos por variadas irregularidades en la documentación.Otro de los episodios ocurrió el domingo a la madrugada en Concordia, cuando el Municipio clausuró una fiesta privada que se realizaba en inmediaciones de calles Gualeguay y El Ceibo, en el barrio Golf Club, al norte de la localidad."Estamos atravesando las semanas cruciales en la lucha contra la pandemia. Son las semanas más frías del año y en las que está dando el brote de contagios más alto. No podemos pensar que porque en Concordia ha tenido muy pocos casos pasó la pandemia. No podemos bajar los brazos, y hoy debemos ser responsables en forma individual, usar barbijo y cumplir las medidas de prevención. El que no lo hace está poniendo en riesgo el esfuerzo de miles de concordienses", indicó el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza."Todos debemos ser responsables en forma individual", recalcó el titular de la cartera de Gobierno y se refirió a los operativos de control realizados este fin de semana. "Se controla el funcionamiento de comercios, y se insiste con la campaña de concientización. Pero también recibimos denuncias de vecinos que están incumpliendo los Protocolos. El domingo, la Inspección General realizó la clausura de una fiesta privada que se realizaba en inmediaciones de los barrios Golf y Villa Zorraquín"."Se procesó junto a la Policía de Entre Ríos, y se hizo constancia de los hechos y notificación a los propietarios. Se produjo una fiesta privada en la que había mucho consumo de alcohol y muchas personas. Si cualquiera de los presentes en el lugar está contagiado de coronavirus, hoy podría haber contagiado al resto, y ninguno de ellos todavía saberlo. Para cuando se presenten síntomas, ya habrían contactado a sus familiares y vecinos. Esta epidemia es de un gran grado de contagiosidad, por eso hay que ser responsables en forma individual ", insistió el funcionario.En horas de la madrugada del domingo, personal policial llevó adelante un procedimiento para clausurar una fiesta clandestina en un complejo de departamentos de Federación. Hubo secuestro de vehículos y varias personas notificadas.El evento clandestino se realizaba en un complejo de departamentos de la ciudad de Federación. Se notificó a 25 personas y al propietario del lugar. También se retuvieron 17 vehículos.