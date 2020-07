Segunda ronda del bono IFE ANSES: Quiénes cobran este lunes 6 de julio

El calendario de pago completo

Cómo se cobran los $ 10.000

Cómo se informa el CBU

Qué hacer si no se tiene cuenta bancaria

Este lunes 6 de julio cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) quienes tengan DNI terminados en 2. La ANSES dispuso que el pago de la segunda ronda del bono de $ 10.000 a los beneficiarios que agregaron para CBU en los últimos días se realice según el número de terminación del documento.DNI terminados en 0: jueves 2 de julioDNI terminados en 1: viernes 3 de julioDNI terminados en 5: lunes 13 de julioDNI terminados en 6 : martes 14 de julioDNI terminados en 7: miércoles 15 de julioDNI terminados en 8: jueves 16 de julioDNI terminados en 9: viernes 17 de julioLa ANSES informó que, para la segunda ronda del IFE, todos los pagos se depositarán a través del sistema bancario "permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro".La medida comprende a más de 3 millones de personas que en la primera ronda eligieron cobrar el IFE a través del Correo Argentino (1,3 millones de personas) y cajeros de la Red Link (1,272.000) y de la Red Banelco (470.000).Quienes no hayan informado aún una Clave Bancaria Uniforme (CBU) -el número de 22 dígitos que identifica a cada cuenta bancaria- tiene tiempo hasta entonces para informarlo en la página web de la Anses, ingresando al aplicativo "Ingreso Familiar de Emergencia ? Consulta de pago" (www.anses.gob.ar/ife).Una vez adentro de la página habrá que ingresar el número de DNI y, a continuación, aparecerá otra en la que se explicará que todos los beneficiarios del IFE deberán contar con una CBU para cobrar el segundo bono de $ 10.000.El aplicativo lo derivará al portal Mi ANSES, donde deberá colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.Una vez allí la persona deberá confirmar o modificar datos de contacto -teléfono celular y correo electrónico- y esperar que la Anses le envíe un "código de verificación" a su mail, que deberá copiar y pegarlo en la misma página en la que está haciendo el trámite.Las personas que ya tengan una cuenta bancaria, la Anses les mostrará el número de CBU, banco y sucursal donde se le depositará el IFE y, para quienes tengan dos o más cuentas, podrán elegir en qué CBU, banco y sucursal se le depositará el dinero.En el caso de no tener una cuenta bancaria deberán solicitar una cuenta gratuita a través de distintas aplicaciones que disponen tanto bancos públicos como privados y digitales.De todas formas, los que no lleguen a tiempo a ingresar un número de cuenta bancaria tendrán la posibilidad de cobrar los $10.000 en una instancia de pago posterior a la primera tanda de CBU, informaron desde la Anses.