Recolector municipal de Concordia habría sido golpeado por "acosador"

El Sol

Sociedad Agredieron a un recolector de residuos en Concordia

Respecto del conflicto que se originó el día martes en el Campo del Abasto, donde un empleado municipal denunció que fue golpeado por personas que se dedican al cirujeo, la comisión directiva de la UOEMC, conjuntamente con el personal de recolección de residuos, llevan adelante una medida de fuerza reclamando garantías laborales. La medida, apunta principalmente a brindar su apoyo al empleado municipal Miguel Galli. Confirmaron que los recolectores realizarán 48 horas de paro.Ante lo ocurrido, un grupo de mujeres que se las rebuscan todos los días en el volcadero municipal, aseguraron a Diarioque "este municipal acosaba sexualmente a una de nosotras, la acosaba a mi hermana y por eso lo golpeamos todas las mujeres", y agregó: "Le dimos una soberana paliza, pero no pensamos que íbamos a llegar a tanto", se justificó."Las que le pegamos fuimos unas pocas mujeres", aclaró Susana Martínez, otra de las mujeres involucrada en el incidente. "Nosotras queremos aclarar, porque él (Galli) ensució a todos los de la basura; ningún varón se metió porque en ese momento no había ninguno de los muchachos en el lugar. Solamente éramos mujeres y niños", detalló.Rosi, la víctima de la supuesta agresión y deshonestas propuestas sexuales por parte del funcionario municipal, aseguró que "en ese momento, cuando él me golpeó, yo pensaba que estaba jugando".Sin embargo, su hermana Silvia, denunció tajantemente que: "a menudo este hombre, que es el encargado, le ofrece sexo a mi hermana, pero este martes, después de mencionarle que él tenía esposa y que ella no accedía a su deshonesta propuesta, la golpeó a Rosi".Por su parte, Maximiliano Torres, secretario General de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC), expresó que, "lamentablemente, se llegó a esta situación" y agregó que ""se decidió por mayoría, porque había compañeros que querían hacer medidas de fuerza por tiempo indeterminado, llevar adelante un paro por 48 horas"."Sabemos que somos servidores públicos y ellos terminan perjudicados", no obstante, Torres aclaró que "el reclamo abarca el tema seguridad en ese lugar de trabajo, pero también mantenimiento de los camiones recolectores, insumos para el sector y vestimenta adecuada" y concluyó diciendo que "quiero hacerle llegar de mi parte y de todos los muchachos que me acompañan, un saludo al trabajador agredido y su familia".Mientras tanto, Carlos Rapuzzi, secretario adjunto de la UOEMC, señaló que "la medida de fuerza (por 48 horas) se debe a la golpiza que recibió el empleado municipal. Reclamamos por la seguridad física de los trabajadores que acuden al volcadero para dejar la basura y la posibilidad de maniobrar tranquilos para evitar algún accidente"."Tenemos un par de cuestiones para plantearle al Ejecutivo", dijo Rapuzzi, quien además recalcó que "hay un solo policía en la puerta de entrada y, desde el gremio, se reclama más funcionarios policiales que acompañen al camión cuando vuelca la basura. Nosotros no queremos que la gente que revuelve la basura sea expulsada, pero reclamamos más seguridad para la integridad física de los compañeros trabajadores".