"Conquistar Buenos Aires fue duro", expresó a Elonce TV Cuti Carabajal

El padre de la chacarera

Déjame que me vaya

Cuti y Roberto Carabajal

Cuti Carabajal dialogó en el programa Peña Entre Todos desde Santiago del Estero, su ciudad natal. El reconocido cantante cantó en vivo uno de sus clásicos: Déjame que me Vaya."Estoy en Santiago del Estero, mi provincia. Estamos con mi compañera Melina, extrañando Buenos Aires, pero me tocó quedarme aquí. No podemos quejarnos, porque estamos bien", expresó aCuti."Hace 50 años que vivó allá, me fui con mi hermano y mi sobrino a probar suerte y ya me quedé en Buenos Aires. Viví toda la vida allá, por eso extraño a mis amigos y a mis lugares donde suelo ir todos los días", contó.Y agregó que "nosotros viajamos con la ilusión de llevar un mensaje. Con nuestras canciones y la guitarra queríamos hacer conocer el repertorio que lo peleamos siempre"."Así emprendimos esa conquista a Buenos Aires, pero fue duro caminar, golpear puertas. Cuando logramos grabar el primer disco, tuvimos que andar con el CD bajo el brazo", mencionó.Al respeto del apodo de su hermano, contó que "cuando el vino a vivir a Santiago, se juntó con Carlos Saavedra, un bailarín muy bueno, un tipo que bailaba y enseñaba. Juntos hacían un poco de humor folclore, cantaban, bailan y contaban cuentos"."Medio en broma, Carlos cuando lo presentaba, decía ´Aquí voy a presentar al Padre de la Chacarera´, quedó ese apodo y con el tiempo fue tomando fuerza", explicó."Ese dúo andaba muy bien, porque contaban cuentos de la realidad. Aprendí muchos de ellos, nos enseñaron tantas cosas que nos sirvieron para después".Carlos y Marcos, sus hermanos "fueron los primeros compositores de la familia. La gente nos reconocía por el apellido y por sus canciones, no por el grupo o por el nombre. Había que pelear mucho, pero ellos nos dieron la enseñanza", contó.Sobre su tema que trascendió las fronteras, dijo que "yo había hecho la música y el estribillo. Ahí quede bloqueado y no pude seguir con la letra"."Un día, un amigo me lo presentan a Terran y ahí comenzamos a charlar y componer canciones, le lleve a él la chacarera y el motivo y el termino la letra. Era un tipo muy capaz que entendía las cuestiones de amor muy bien", explicó.Sobre el dúo que armo con su sobrino, dijo que "con Roberto, estábamos integrando el conjunto de los Carabajal. Teníamos una peña en Buenos Aires, y comenzó todo allí, porque para llenar tiempo cantábamos alguna zamba y a la gente le comenzó a gustar"."Llamamos a un piano y después s saxo para hacer alguna canciones románticas, ahí decidimos separarnos del grupo y así fue que arrancamos. Hicimos algunas grabaciones y gustaba mucho lo que hacíamos", contó.Y agregó que "cambiamos el vestuario, algunos instrumentos, como la incorporación del saxo. Eso llamó mucha la atención y los jóvenes abrían los ojos. Los Nocheros nos contaron una vez y luego nosotros los invitamos. Fue ahí que los apadrinamos, y después cayeron los otros, como Soledad".