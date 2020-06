Localidades cercanas a Paraná endurecen los controles tras casos de COVID-19

Cerrito

Debido a los últimos casos de coronavirus registrados en la ciudad de Paraná, las autoridades municipales de las localidades aledañas comunicaron lasEn el marco de la situación de pandemia y con la exclusiva finalidad de proteger a los vecinos, la Junta de Defensa Civil de Cerrito decidió que, comunicaron desde esa localidad de Paraná Campaña.Y continua: "Lamentamos profundamente esta disposición, más aún, sabiendo la fecha especial del Día del Padre, pero entendemos que nuestros lazos fundados en el amor por nuestros mayores, estarán siendo más cuidados sin tener contacto directo, aunque sea un momento duro".Según se aclaró,, aguardando la disposición del COES provincial que sigue la evolución de los casos".De acuerdo al comunicado, las personas que acrediten certificado de libre circulación y que se trasladen por motivos laborales podrán seguir haciéndolo con normalidad. Además, los controles dentro de Cerrito se extenderán por la noche.Desde el municipio de Viale se comunicó a los vecinos que desde la mañana de este domingo se intensificarán los controles en el acceso a la localidad, donde se pedirá la autorización para circular, ySegún argumentaron las autoridades, la medida se debe "al aumento de casos de COVID-19 en Paraná"."Se recuerda que es muy importante que cada uno se cuide y tome todas las precauciones del caso. En este sentido,a los efectos de cuidarnos entre todos", remarcaron.Finalmente, el comunicado de las autoridades de Viale insta a "cuidar a los adultos mayores, sobre todo para este domingo que es el Día del Padre"."Es muy importante no exceder la cantidad de personas reunidas y así mismo también mantener la distancia. También solicita la colaboración en el acatamiento de horarios establecidos para la atención al público en los comercios, bares y restaurantes", encomendaron.La municipalidad de Tabossi comunicó que ante los casos confirmados de COVID-19 en Paraná, se dispuso quedonde se controlará intensivamente, incluso los días domingo con los recaudos sanitarios correspondientes"., encomendaron desde el municipio.Quedaron exceptuadas de esa disposición, quienes cuenten con el certificado de circulación habilitante y residan en Tabossi."Pedimos a todos los vecinos que extremen las medidas de cuidado personal y que en este Día del Padre, respeten las limitaciones para reuniones familiares de hasta 10 personas, procurando que quienes se encuentren dentro de los grupos de riesgo, restrinjan los traslados y los contactos con personas que no sean de su estricto entorno familiar", encomendaron desde el municipio de Paraná Campaña.Ante la activación del protocolo de caso sospechoso de COVID-19, de un trabajador esencial que no reside en la localidad, el cierre de actividades en la ciudad de Paraná y la celebración del Día del Padre de este domingo, la municipalidad de María Grande anunció "la intensificación de controles para garantizar que"Son medidas antipáticas pero necesarias. Si queremos seguir manteniendo el status sanitario actual, además de cuidarnos, debemos generar los mecanismos para evitar, tanto como sea posible, que el virus ingrese", señaló el intendente Héctor 'Cheru' Solari, al añadir que "a nadie que esté en regla se le puede prohibir el ingreso, pero que se tomarán medidas estrictas en los ingresos a la ciudad".En cuanto a la jornada de este domingo, día en el que se celebra el Día del Padre, el intendente recordó que, tal como lo aprobó la Provincia, se permiten las reuniones familiares, de hasta 10 personas, pero no las reuniones sociales. Asimismo llamó a actuar con responsabilidad, sobre todo para cuidar a los mayores y a la población más vulnerable frente a la pandemia del COVID-19. En cuanto a las reuniones, Solari recordó que están autorizadas sólo para personas que residan en María Grande.Por último, Solari llamó a la comunidad a actuar con un fuerte sentido de responsabilidades individual. "Nuestras acciones personales, aunque parezcan mínimas, construyen comunidad. Hasta el momento no tenemos casos positivos de Coronavirus en María Grande, pero la fluidez de la circulación con la Capital Provincial nos pone en situación de alerta", señaló.La Municipalidad deexceptos aquellos trabajadores que prestan servicio en las actividades exceptuadas. También recordaron que las reuniones familiares están permitidas solo para familiares de la misma localidad.