Garcilazo: "La mayor circulación que estamos viendo hoy es en jóvenes"

el director del área de Epidemiología, Diego Garcilazo.

"Hay personas jóvenes que conviven con personas con factores de riesgo"

En la mañana de este sábado se reunió el COES Paraná. Participó además el Comité de Emergencias provincial y la ministra de Salud provincial, Sonia Velásquez. Tras el encuentro se decidió volver atrás en habilitaciones en bares, restaurantes, actividades recreativas y deportivas, por siete días."Se busca disminuir el contacto de persona a persona. Es básico disminuir la circulación de personas, es lo básico para evitar la transmisión de esta enfermedad. De nada sirve que estén cerrados muchos lugares, y después la gente se reúna en sus domicilios, hacer reuniones de amigos. Muchos de los contagios que hemos evaluado están vinculados a actividades que no estaban autorizadas, por lo tanto esto es necesario tenerlo en cuenta", referenció a"La mayor circulación que estamos viendo hoy es en jóvenes, la mayoría está entre los 20 y los 40 años. Por eso no tenemos hasta el momento pacientes en terapia intensiva, tampoco tenemos pacientes graves. Sin embargo, hay muchas de estas personas jóvenes que conviven con personas con factores de riesgo", puso relevancia Garcilazo.En el mismo sentido,n. Pero sí, si esta enfermedad llega a personas, mayores se va a complicar con una neumonía, la persona puede llegar a requerir tratamientos más intensivos, asistencia respiratoria mecánica u otro tipo de tratamiento", dijo."Es muy importante entender que lo que frena a esta enfermedad, es que la gente no esté en contacto directo. En un principio, cuando teníamos el acatamiento de las medidas de distanciamiento, había cinco a diez contacto por cada caso, de los cuales se confirmaban uno o dos. Hoy tenemos 200 personas, y a medida que se van sumando los casos hay más personas como contacto estrecho que tienen que estar en cuarentena", puso relevancia Garcilazo, del mismo modo.Elonce.com.