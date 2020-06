Córdoba autorizó la apertura de shoppings en toda la provincia

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) habilitó a partir de mañana viernes, en toda la provincia de Córdoba, el funcionamiento de los shoppings. Será para todos los días de la semana, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 20, y los días sábado, domingo y feriados, de 10 a 21.



El anuncio estuvo a cargo del gobernador Juan Schiaretti y del ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo.



"Queremos cuidar a los cordobeses y para ello todos debemos tener responsabilidad social. No hacer fiestas con amigos. Juntarnos un máximo de 10 personas y con familiares. Andar con barbijo y respetar la distancia social. Tanto fuera como dentro de los comercios y los shoppings", expresó el mandatario cordobés en el acto llevado a cabo en el Centro Cívico.



La apertura será con un protocolo específico, diseñado por el COE central y los COE regionales en coordinación con los ministerios competentes, mientras que el correcto cumplimiento estará a cargo de los municipios y comunas. No se contempla en esta primera etapa la apertura de cines, patios de juegos y entretenimientos, y locales de comida en dichos centros comerciales.



"Estamos habilitando los shoppings con modalidad de paseo comercial o de compra. No están habilitadas áreas como comedores, cines, espacios recreativos para niños. Sólo como paseos de compra", remarcó Cardozo.



De forma general, los centros comerciales deberán instalar puestos de higienización y profilaxis con dispenser de alcohol en gel cada 50 metros y en lugares visibles e identificados.



A su vez, deberán mantener limpias y desinfectadas las zonas de alto contacto como sanitarios, barandas, manijas, ascensores y pantallas táctiles por ejemplo, de manera coordinada y controlada por personal designado. Y controlar el stock de jabón líquido, toallas de papel, alcohol en gel y cestos de residuos en los baños.



También se llevará un registro de ingreso y egreso de los empleados a los fines de permitir la trazabilidad epidemiológica.



En relación al ingreso, teniendo en cuenta la superficie del área de tránsito del edificio, deberá establecerse el número máximo de personas que pueden ingresar, que es de una persona cada 20 metros cuadrados. Una vez alcanzado el número establecido de personas, no podrán ingresar más.





La atención al cliente deberá ser manteniendo la distancia física de dos metros. En el caso de locales de menos de cincuenta metros cuadrados se ingresará de a una persona por vez, permaneciendo los demás fuera del local.



Para ello el personal de seguridad deberá controlar el orden de las filas de ingreso a cada local. En el caso que dichas filas no permitan mantener la distancia de dos metros entre los clientes, no se deberá permitir el ingreso de más personas al shopping hasta poder hacerlo.



Las personas que permanezcan dentro del local comercial, deberán usar máscara o barbijo en todo momento. A los clientes se les deberá facilitar dispositivos para la higienización de manos (alcohol en gel o alcohol diluido al 70%) antes de ingresar al local.



Asimismo, se deberá respetar el ingreso a los establecimientos según la terminación del número de documento, números pares los días pares, y de igual forma con los impares. Y queda prohibido el ingreso a personas del interior provincial.



"El domingo es el Día del Padre, y apelamos al compromiso social de la gente. Necesitamos que usen barbijos, y que respeten las recomendaciones", sostuvo Cardozo.



También quedarán habilitadas las agencias de viajes, las agencias de publicidad, y las producciones de streaming con sus respectivos protocolos. (La Voz)