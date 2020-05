Video: La cálida bienvenida a un nene de 4 años que superó el cáncer

Final feliz para la historia de Luca. Tiene 4 años, peleó 1 año en el Garrahan contra un cáncer de estómago, y le ganó. En el medio perdió a su padre y su abuela. Ayer Santo Domingo, su pueblo, lo recibió de esta manera. pic.twitter.com/y0hK7dQXDu — Mario Galoppo (@mariogaloppo) May 15, 2020

Luca Taborda estuvo un año internado en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde luchó contra la enfermedad. Antes de recibir el diagnóstico perdió a su papá y, mientras hacía el tratamiento en Buenos Aires, falleció su abuela.Toda una localidad de Santa Fe se vio conmovida este jueves por la tarde con la llegada de Luca, un pequeño de tan solo cuatro años que ya se erigió como un "gigante " en la comuna de Santo Domingo, ya que tras pasar un año internado en el Hospital Garrahan, donde luchó contra un cáncer de estómago, ayer recibió el alta. Las autoridades locales le prepararon una cálida bienvenida, en la que recibió el cariño de todos los vecinos, quienes salieron a la puerta de su casa, por la cuarentena dispuesta por la pandemia del coronavirus, a ovacionar al nene.Luca llegó como un auténtico líder a su localidad natal. No es para menos. En tiempo de cuarentena, de crisis económica y sanitaria, sacar sonrisas es todo un trabajo. Y él lo hizo al pelear por su vida.El pequeño saludó a todos los vecinos desde el interior de una ambulancia del Samco local que lo fue a buscar a Buenos Aires. No estaba solo en la caravana, estaba escoltado por un patrullero y por tres autos de familiares que participaron en el emotivo operativo.El recorrido de Luca fue ingresar a Santo Domingo, recorrer las calles principales de la localidad del departamento Las Colonias y luego irse a su casa para comenzar con el estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio."Se le pidió a los vecinos que salieran solo a la vereda, a la puerta de la casa, a aplaudir. Luca tenía un diagnóstico muy complicado. El cáncer se lo diagnosticaron a los tres años, recién había entrado al jardín. Se conmocionó todo el pueblo", explicó en diálogo con Rosario3 Patricia Arber, la jefa comunal de Santo Domingo.La mandataria local contó que antes de recibir el diagnóstico, Luca perdió a su papá; mientras estaba internado en Buenos Aires además murió una de sus abuelas. "Pasó un tratamiento muy complicado. Se dio un milagro", resaltó."Todos en la comuna estuvimos apoyando con campañas solidarias, recolección de dinero y rifas porque la mamá está desempleada. Ella es una buena repostera, se defendía con eso. Fue todo a pulmón", añadió.Consultada sobre el operativo coordinado en medio de la pandemia del coronavirus, Arber indicó que en Santo Domingo no hubo ningún caso confirmado de covid-19. Agregó que, no obstante, se pidió a los vecinos a salir a la puerta de su casa, con distanciamiento, para solo aplaudir.