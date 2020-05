Con el IFE abrió verdulería e insta a otras personas a tener un emprendimiento

Rebeca es de San Benito, tiene 19 años, finalizó sus estudios secundarios el año pasado y este año, producto del aislamiento ante la pandemia por el coronavirus, quedaron truncas sus ganas de realizar cursos de capacitación.Al igual que muchos argentinos, realizó los trámites para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por Nación, accedió a la ayuda de 10.000 pesos y decidió invertirlos."No tenía pensado qué iba a hacer con el bono y mi pareja me tiró la idea de emprender una verdulería. De a poquito fuimos consiguiendo las cosas; entendemos que la situación está complicada y seguramente costará empezar pero hay que ir de a poco y tener paciencia", dijo la joven al contar su experiencia aBrian, su pareja, tiene 23 años y este año consiguió trabajo en un frigorífico. Rebeca contó que él la ayuda a buscar la mercadería pero como a la mañana no está, si necesita reponer algún producto, "me las ingenio y voy en bicicleta hasta el mayorista. Como puedo en mi mochila traigo las verduras".En tal sentido, Rebeca agregó que "decidimos invertir la plata que se nos brindó por esto que pasó con el tema de la cuarentena y el virus y pusimos la verdulería. Mi pareja me dio un poquito más de dinero y emprendimos esto los dos para salir adelante y tener más ingresos"."Esta bueno tener lo de uno y trabajar. Este es mi primer emprendimiento y estoy aprendiendo muchísimas cosas", dijo la joven que alentó a otras personas a tener su pequeño comercio. Y a modo de reflexión finalizó: "Mi sueño es que esto siga para adelante y que sea un ejemplo para que otros puedan pensar en ocupar esa plata que se nos da y no lo malgasten en otras cosas".