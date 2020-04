Pronostican lluvias que ayudarían a que crezca el caudal del río Paraná

Video: Bajante del Río Paraná: Banco de arena en la zona de Rosario

El río Paraná continúa en descenso y cada día se registran marcas históricas. Por ejemplo, en la capital entrerriana este martes descendió hasta 48 centímetros. Según el Instituto Nacional de Agua se espera que la bajante se agudice en los próximos días.Sin embargo, un pronóstico surgido en las últimas horas da cuenta de que volverán las precipitaciones a la zona, lo que haría mejorar la situación.Y además apuntó queLos problemas en la logística en las terminales portuarias del Gran Rosario se siguen profundizando porque continúa en baja el caudal del agua desde mediados de marzo en la cuenca del río Paraná y ayer miércoles tocó los 0,4 metros, el nivel más bajo en 49 años."La semana pasada la altura se encontraba en un metro, Hoy (por ayer miércoles se ubicó en 0,4 metros y al finalizar el día había ascendido a 0,55 metros", indicó al diarioJulio Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.Explicó que en buques como Handysize o Handymax que normalmente cargan entre 35.000 y 40.000 toneladas, cada pie de calado que baja el río representa una pérdida de dicha capacidad de carga de entre 1.500 y 1.800 toneladas. En un Panamax, con una capacidad de carga en tono a los 60.000 a 65.000 toneladas, perder 4 pies de profundidad implica dejar de cargar entre 7.500 toneladas por buque.Los puertos del gran Rosario abarcan 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná donde a la vera se ubican 20 plantas de almacenamiento y procesamiento de granos, aceite y harina y es el complejo agroexportador más grande del mundo."Es un costo imprevisto, adicional y extraordinario para la industria", agregó.En este sentido, remarcó que"Estos barcos que no pueden cargan en su totalidad en los puertos de Rosarios deben ser llenados en los puertos de Bahía Blanca y Necochea. Pero estos granos son llevados en camiones desde la zona núcleo a estos puertos lo que genera gastos extras", informó.Sin embargo, este inconveniente no es el único que ha tenido el sector agroindustrial durante este año. "Es una tormenta perfecta", sintetizó el directivo hablando del año 2020.Según enumeró el titular de Ciara-Cec, en el mercado internacional los precios de los granos cayeron y los venden a menor precio de lo que los pagaron.Además, agregó que el coronavirus generó problemas marítimos internacionales, "Y en Argentina le sumamos los problemas nuestros con los sindicatos. Con Urgara (Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina) todavía estamos en audiencia porque no cumplen las horas de trabajo y retrasa aún más la carga de los barcos", alertó."Es muy importante de dragado de las hidrovías. Está pendiente la definición sobre la licitación que termina este año y el Ministerio de Transporte todavía no implementó nada. Es importante que tengamos las obras de dragado a 36 pies lo antes posible", cerró Idígoras.