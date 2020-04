Bajante del río: "Brasil tiene una postura en desmedro de los países vecinos"

Sociedad Argentina logró que Brasil libere agua de sus represas en el río Iguazú

Cancilleria Argentina, logró que Brasil, habilite el paso de agua durante 15 días para regular el caudal del rio Iguazú, y de esta manera, otorgarle un alivio momentáneo a la región de la Mesopotamia. La parlamentaria del Mercosur, Cecilia Britto, representante por la provincia de Misiones, comentó aque "", sostuvo en diálogo conCancillería Argentina, puso en marcha un trabajo junto con equipos técnicos de ambos países y en una reunión virtual lograron que Brasil libere agua de sus represas en el río Iguazú, para regular el caudal de agua que los ríos sufren debido a la intensa sequía. Además, estos equipos pidieron,En relación a la apertura de esta última represa, Britto comentó ay provincias como Corrientes y Entre Ríos se verían beneficiadas. Debemos tener en cuenta que es una problemática que le afecta a toda la zona"."Estamos ante una crisis hídrica muy importante, muchos hablan de una sequía histórica, pero si uno ve los reportes de los últimos años, todos indican que se registraron bajantes en los ríos todos los años", sentenció Britto al referirse a la complicada situación que se vive en el litoral y agregó que "es una situación que nos preocupa mucho, ya que la apertura de compuertas de las represas,".En relación a la cusa que provoca la bajante de los ríos Britto indicó: "Que no llueva no es una cuestión absolutamente del azar, hay causas. Todas estas cosas causan terribles sequías prolongadas y si esto continua así,", remarcó la legisladora del Mercosur.", sostuvo Britto.y agregó que "ellos (por las autoridades de Brasil) no firmaron el acuerdo climático de Paris y, realizan un manejo irregular de los recursos, que debería tener una mirada de los organismos internacionales y de la Corte Internacional. Estamos evaluando esa posibilidad porque no debemos quedarnos con soluciones temporarias y se deberían observar estas conductas", resaltó."Siendo conscientes que el problema es muy grave y tenemos afectada toda la ecología de la región, debemos acudir a la Corte Internacional, porque Brasil tiene un presidente muy particular que toma medidas que no contemplan las consecuencias, como sucede con la pandemia de Coronavirus", afirmó la legisladora por Misiones en contacto con