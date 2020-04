Un paranaense cuenta cómo se vive la pandemia en Brasil

Video: Coronavirus en Brasil la mirada de un paranaense

Gonzalo Rodríguez, es un reconocido dibujante e ilustrador, que nació en la capital entrerriana, pero hace más de diez años está radicado en Porto Alegre, Brasil. En comunicación vía Skype, con Noticias, contó cómo se vive la pandemia en el país vecino.



Sobre cómo se vive la situación en Brasil, dijo que"es ambiguo lo que sucede, porque por un lado el presidente no le da mucho crédito a la enfermedad, pero por suerte los gobernadores si tomaron medidas. Hoy declararon, que desde la semana que viene se levanta la cuarentena de manera total, solamente los mayores de 60 deben respetar el aislamiento".



"Por suerte Porto Alegre, fue una de las primeras ciudades que aceptó la cuarentena, y se lo toma con seriedad. Obviamente hay una parte de la población que no acata las medidas, que las ignora y hasta realizaron protestas en auto para que se vuelva a trabajar".



Al respecto de la cuarentena y los sectores exceptuados, dijo que "acá varía según cada estado, pero es muy parecido a lo que sucede en Argentina. Los comercios están abiertos solo aquellos que son de necesidad, los hospitales y los medios de comunicación también siguen trabajando, pero no hay medidas de castigo para quienes no respetan la cuarentena"



Sobre su trabajo, contó que "yo todavía no me vi afectado en lo personal por la falta de trabajo, porque sigo realizando unas ilustraciones relacionadas al coronavirus para el Inter, pero cortaron presupuestos y trabajos, y seguramente en algún momento me va a afectar.



Para finalizar, contó que "la mayoría de las personas están cansadas, no les gusta mucho quedarse en su casa, pero entienden la situación".