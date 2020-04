"Se dijeron muchas canalladas", dijo entrerriano que enfrenta al coronavirus

El joven Amir Jacobo, quien resultó el primer caso de coronavirus registrado en Concordia, dio detalles de lo que ha vivido.El joven que desempeña actividades en los tribunales de la ciudad de Concordia y arribó a su ciudad de origen el pasado viernes procedente de Estados Unidos, donde se encontraba en un intercambio cultural."Antes de subir al avión nos tomaron la fiebre, todos con barbijos, guantes y las medidas de seguridad. Cuando llegamos a Argentina también nos tomaron la fiebre, pero en mi avión nadie tenía temperatura, supongo que por eso fue diferente en mi caso", relató el joven.Eduardo Jacobo (su padre) tramitó una Solicitud de Acceso de Vehículos de Pasajeros, en la que se le otorgaba el permiso por 48 horas para retirar pasajeros del aeropuerto de Ezeiza. Por medio de una declaración jurada manifestó que lo traería hasta Concordia, tal cual sucedió.Previamente se habían organizado y desalojaron la casa para que al arribar estuvieran solos y cumpliran la cuarentena como se debía, contó Eduardo.Mientras viajaban hacia Concordia recibieron un aviso de que por ellos se había activado el protocolo se seguridad, "la verdad me pareció perfecto, pero nunca nos imaginamos que iba a ser así,".".Reveló que hasta hubo gente que le sacó fotos a la casa. ", después de todo lo que se dijo sentí preocupación por mi familia (nuevamente se emociona)", manifestó el joven al diario"Desde que llegamos a Concordia, comencé a filmar, es una garantía para mí porque filtraron mis datos, hicieron mucho daño a mi familia. Me siento muy fuerte, al igual que mi viejo, mi sustento", recalcó.Ante la pregunta de cómo y cuándo se enteró de los resultados dijo que "un amigo me mandó un mensaje sobre que había un caso positivo en la ciudad y al minuto sonó el teléfono, era la doctora Leiva por lo que no tuve tiempo de nada,".A la media hora aproximadamente lo buscó una ambulancia en su domicilio para ser trasladado al Hospital Masvernat donde lo atendieron como indica el protocolo.y eso no sucedió, nuevamente nos llevamos la sorpresa", contó abrumado."Me concentré en mi papá, le dije que iba a estar bien, que me iba a cuidar. Llegó la ambulancia y yo estaba muy enojado, le dije al chofer que por favor apagara las luces y las sirenas, para no alarmar al barrio", habló conmovido al mencionar a su padre.En otra parte de la conversación relató, ", todo el mundo miraba por las ventanas. Me atendieron las enfermeras y tengo que destacar la cordialidad, el respeto con el que se manejan, lo valoro muchísimo. Entiendo que genera miedo, es comprensible y por eso agradezco enormemente, ellas están todo el tiempo son Carolina, Daniela, Soledad, un amor, me hacen sentir como en casa"."Alcancé a traerme un libro 'La inteligencia emocional de Daniel Goleman', la computadora, mi preciado mate, el celular y lo puesto. El libro me va a ayudar a estar preparado ante todo lo que estoy pasando", expresó al diarioEnseguida acotó que "me encuentro sin síntomas, en realidad nunca los tuve, vos me podés escuchar, no tengo tos, mocos, siento el gusto, no tengo fiebre hoy me tomaron y me dio 36 ºC - agregó que se sentiría mucho más tranquilo si fuera a verlo un médico para ponerlo al tanto de su situación-"., que se sepa y no haya dudas", completó.