"No inventen mentiras": El pedido del joven aislado por coronavirus en Concordia

Eduardo Jacobo, el primer caso de coronavirus registrado en Concordia, aseguró a través de las redes sociales que se encuentra "bien, bajo observación constante, con muchísima contención".El joven que desempeña actividades en los tribunales de la ciudad de Concordia y arribó a su ciudad de origen el pasado viernes procedente de Estados Unidos, lamentó la repercusión negativa que tuvo su caso: "necesitaban un primero", apuntó."Por favor no inventen falsedades y mentiras, no saben lo difícil que es para la familia", imploró.Es que desde su llegada a la capital del citrus, fue "escrachado" a través de las redes sociales con insultos y todo tipo de conjeturas sobre su accionar."Más allá de la forma de proceder, estoy en el mejor lugar. Me siento tranquilo, en paz y con fuerza, siempre actuamos al marco de la ley", destacó.A continuación, el comunicado completo que publicó en redes sociales.