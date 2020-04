Coronavirus: Mujer dada de alta en Paraná fue tratada con una droga experimental

Paraná Dieron el alta a la mujer que estaba internada con Covid 19 en clínica de Paraná

José Luis Pereyra, el hijo de la mujer de 87 años que estuvo internada con coronavirus y recibió el alta en Paraná, reveló nuevos detalles en torno al caso de su madre y por qué podría servir como "testigo" para tratar a otros pacientes con la misma enfermedad.En ese marco, contó que la señora fue tratada con. De ahí en adelante cambió totalmente el panorama y el domingo por la noche nos avisaron que se estaba recuperando muy bien. A ella y a mi hermano los derivaron a mi domicilio".Detalló que a la paciente el sábado 21 de marzo le hicieron hisopado. "El jueves 26 se tuvo el resultado. El otro hisopado se hizo el domingo a la noche. Es una contraprueba. El lunes a primera hora me avisaron que dio negativo. Y del lunes para el martes me informaron que también dio negativa la segunda contraprueba"., porque puede ser perjudicial. Hoy ya se la cortan y está sin antibióticos"., subrayó."Lo que vemos es que. Las dos contrapruebas obligatorias por protocolo le dieron negativo", expresó.Asimismo, confirmó que "Tras detallar pormenorizadamente todos los pasos que siguieron desde que en Nogoyá le habían diagnosticado a su madre infección urinaria, Pereyra manifestó que cuando su madre empezó a tener tos y seguía con fiebre la trasladaron al Sanatorio La Entrerriana. "Todas las personas que habían estado con nosotros fueron puestas en cuarentena", comentó a, al tiempo que manifestó que "ninguno tuvo síntomas. A mi hermano y a mí también nos confirmaron que no tenemos coronavirus", puesto que los análisis que les realizaron dieron negativo."Actuamos de buena fe. No se puede jugar con la salud pública. Atacaron a instituciones y hacen que la gente desconfíe, cuando se actuó de acuerdo a la ley", manifestó Pereyra al dar cuenta de que la Justicia Federal se encuentra investigando el origen de los audios y la información falsa que circuló en torno a este caso. "Son irresponsables que generan pánico y paranoia en la población", cuestionó.