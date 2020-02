El padre de un rugbier: "Por lo menos tengo a mi hijo, el papá de Fernando no"

Juan Pedro Guarino es uno de los diez rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa. Si bien el joven de 19 años, junto con Alejo Milanesi, se encuentra en libertad por decisión de la fiscal Verónica Zamboni, por falta de pruebas necesarias, ambos continúan imputados en la causa como "partícipes necesarios".



A un día de que Guarino se negara a declarar en la fiscalía de Villa Gesell, su padre, Raúl, dio a conocer una extensa carta para expresar cómo vive esta situación la familia.



"Lamentablemente esto es muy difícil para nosotros. Primero, por el respeto que le debemos a la familia Báez y después porque mi hijo no hizo nada y estamos en esta situación. Por suerte, de a poco todo se va a ir acomodando. Ahora debemos resguardar a mi hijo de todo esto que tan mal le ha hecho", expresó.



Y añadió: "Todo esto que nos pasó y el manejo de los medios nos destruyó sin mi hijo haber hecho nada. Debo preservar a mi familia. Somos gente de bien y debo confiar en que todo solo se va a ir sanando".



En tanto, Rául Guarino, continuó sosteniendo en la inocencia de su hijo. "Desde el primer momento pedimos justicia y nos entregamos a la Justicia. Hoy, a pesar de la conducta de nuestro hijo y la nuestra en la vida, no parece haber servido de nada. Es todo muy difícil y triste a la vez. Imagínese el terror de tener a nuestro hijo detenido sin haber hecho nada. Pensando que lo podían ensuciar con algo. Por suerte no ocurrió. Desde un primer momento con mi mujer nos mostramos transparentes tratando de que nos vean tal cual somos y lo mismo a nuestro hijo".



Finalmente, Guarino, confió en que la Justicia colaborará con su hijo. "Todos estos días, entre la angustia y la injusticia, me preguntaba qué hacer y encima sabiendo que yo tengo por lo menos a mi hijo, pero el papá de Fernando no. Tengo que confiar en la Justicia realmente. Por suerte, en nuestro caso la estamos teniendo", concluyó.