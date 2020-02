Estuvo en coma tras ser golpeado por patota: tres de los agresores son soldados

Salvando las distancias, tiene cierta analogía con lo ocurrido con Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. En la localidad de Sarmiento, al sur de Chubut, una patota golpeó a un joven hasta dejarlo inconsciente. Fue el sábado a la salida de un boliche y entre los agresores hay soldados del Ejército argentino.Luciano Gianonne tiene 22 años y pasó cuatro días en coma farmacológico en un hospital de Comodoro Rivadavia, luego de que fuera brutalmente golpeado por un grupo de cinco personas, quienes (se confirmó) le patearon la cabeza mientras estaba tirado en el piso.Todo ocurrió el sábado cerca de las 6:30 de la mañana. Un llamado de los vecinos solicitó la presencia policial en el cruce de las calles España y Ameghino. Al llegar los efectivos hallaron a un joven inconsciente. Luciano había sido brutalmente agredido y no respondía. Rápidamente fue derivado al Hospital Regional. Quedó internado en terapia intensiva.Según los médicos, Luciano sufrió graves traumatismos. Un amigo que también fue golpeado pero logró zafarse y huir del lugar, contó que mientras el joven estaba en el piso, los agresores le patearon la cabeza.La fiscal Laura Castagno, a cargo del caso, pudo constatar que el joven fue atacado por varias personas. En este sentido, indicó que se logró identificar a tres de los cinco agresores. "El dato llamativo es que forman parte de las filas del Ejército Argentino", reveló a medios locales. Y agregó que las autoridades del Regimiento de Sarmiento ya tomaron medidas. Por el momento no trascendieron los nombres de los soldados ni se sabe si fueron detenidos.Ayer, a través de las redes sociales, se conoció que Luciano salió de terapia intensiva. En un posteo en Facebook, el joven realizó un especial agradecimiento y compartió imágenes en el hospital, sentado en una silla de ruedas, donde aún pueden observarse los golpes en su rostro. "Gracias a Dios que me salvó, a los que oraron y colaboraron y a los que me encontraron", escribió.La fiscal Castagno pidió a quienes hayan sido testigos de la brutal agresión que se comuniquen con Fiscalía o con la Policía para identificar a los otros dos atacantes y esclarecer el hecho. Fuente: (Infobae).-