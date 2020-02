Video: Un año antes, dos de los rugbiers atacaron a un joven a patadas

Sociedad La mamá de Fernando convocó a una marcha en el Congreso para pedir justicia

Alejo Milanesi (20), el joven que fue liberado, y Lucas Pertossi (19), detenido, habían protagonizado una pelea un año antes del asesinato de Fernando Báez Sosa (19), ocurrido en Villa Gesell.Curiosamente, Pertossi celebró la violencia a través de Twitter: "Tres noches seguidas a las piñas, si no hay piñas no pudo haber sido alta noche jajajajajaja".Milanesi fue liberado el lunes pasado junto con Juan Pedro Guarino, de 19, tras el pedido de la fiscal Verónica Zambroni, quien solicitó la prisión preventiva para los otros ocho acusados. Para la funcionaria judicial los jóvenes no fueron identificados en el lugar de la agresión tanto por los testigos en rondas de reconocimiento como en las cámaras de seguridad.Por el crimen, siguen detenidos en el penal de Dolores Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19), acusados de ser"coautores" del crimen de Báez Sosa, y Luciano (18) y Lucas Pertossi (18), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20), considerados por la fiscal Zamboni como "participes necesarios".En las últimas horas, la defensa de estos ocho rugbiers analizaba la posibilidad de pedir una morigeración de la prisión preventiva para que queden bajo arresto domiciliario en caso de que el juez confirme la medida solicitada por la fiscal.El magistrado David Mancinelli tiene plazo hasta el sábado próximo para resolver el requerimiento de Zamboni, y convocó de manera "urgente" a la defensa y a los abogados de la familia de la víctima, encabezados por Fernando Burlando y Fabián Amendola.