La mamá de Fernando convocó a una marcha en el Congreso para pedir justicia

Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, convocó a una marcha en el Congreso para pedir justicia por su hijo.En ese sentido, invitó a todas las personas "que quieran sumarse" el próximo martes 18 de febrero, justo cuando se cumple un mes del crimen.Además, prosiguió: "La violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna. No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene. Por eso queremos decir basta de violencia con energía y decisión para que se escuche en cada rincón de la Argentina".Agradeció el respaldo de su familia y de la gente, luego del crimen de su hijo, ocurrido el 18 de enero pasado y por el cual están detenidos y aguardan en el penal de Dolores Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli, los dos primeros como coautores y los restantes partícipes primarios por "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas"."Esperamos que se haga justicia por mi hijo, espero el apoyo de todo el mundo sin distinción", sostuvo Graciela, quien reveló que recibió un nuevo llamado del papa Francisco, quien les dejó un mensaje en el contestador, porque ellos no estaban en la casa.En ese sentido, relató que el Sumo Pontífice dijo que los está "acompañando con su bendición"."Queremos que nuestro mensaje llegue a cada familia y a cada ciudadano que quiera sumarse a este pedido de condena a la violencia. Me hacen llegar cartas, rosarios, flores", contó y agregó que esta semana le devolvieron la valija con la que Fernando había viajado a Villa Gesell para pasar unos días con sus amigos."No fue fácil sacar la ropa. Había prendas sin lavar. No podía dejar de olerlas? me tiraba encima. ¿Por qué le hicieron esto a mi hijo? ¿Por qué?", cerró con la voz quebrada al borde del llanto.