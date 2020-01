Encontraron un ciervo en un parque de Concordia: Piden no cazarlos

Video: Ciervo paseando por el Parque San Carlos de Concordia

Un ciervito fue visto dando un paseo por el parque San Carlos de Concordia. Según informaron desde el lugar, se lo vio corriendo en la zona del monumento al éxodo. Difundieron un video y piden a la comunidad que cuiden la flora y fauna.



Marcelo Cortiana, guardaparque de San Carlos, contó que es común ver a estas especies en el parque cada tanto y que el ciervito pertenece a una familia que suele visitar el lugar. Además, precisó a El Entre Ríos: "Es un viracho o guazuncho. Lo vimos a media mañana en la zona del monumento al éxodo. Quisimos dar a conocer esto para generar conciencia sobre lo necesario que es cuidar a los animales que tenemos en el parque" y agregó: "A veces no contamos mucho qué animales vemos porque hay quienes quieren venir a cazar, pero entendemos que con esta difusión tal vez generemos conciencia y logremos que todos cuiden".



Cortiana afirmó también: "Por el cuidado de estas especies nosotros pensábamos en la necesidad de un cerramiento del parque, porque no se si no es una cría de esta familia la que mataron a mitad del año pasado y eso fue impactante".