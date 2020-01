Video muestra el accidente del hombre que persiguió a dos delincuentes en moto

Una cámara

El video en las redes

#Rafaela | Conmoción en la localidad santafesina por la muerte de Gonzalo Glaría, a raíz de un violento choque que se produjo mientras perseguía a dos motociclistas que habían perpetrado un robo momentos antes. pic.twitter.com/IgEGifniRH — Conclusión (@ConclusionRos) 2 de enero de 2020

#AHORA | Marcha en #Rafaela por la muerte de Gonzalo Glaría y el contexto de inseguridad que se vive allí, postal también de otras localidades del territorio santafesino. pic.twitter.com/bleu7VWGWI — Conclusión (@ConclusionRos) 2 de enero de 2020

El pasado martes por la mañana Gonzalo Glaría de 29 años perdió la vida tras caer desde la moto en la que se trasladaba. El hecho ocurrió en la localidad de Rafaela y según se pudo saber, el hombre fue testigo de un robo o una transacción dudosa en la vía pública y tras ver lo ocurrido comenzó a seguir a dos delincuentes que asaltaron a una mujer.Glaria aceleró su moto y cuando logró alcanzar a los delincuentes comienza a recriminar lo sucedido y en ese momento los agresores logran empujarlo y cayó pesadamente al asfalto.Los vecinos que viven en inmediaciones de calle Triunvirato, cerca de su intersección con avenida Santa Fe fueron los que denunciaron el suceso a la central de emergencias 911. Al llegar los servicios de emergencia se pudo constatar que Glaría estaba fallecido debido a los violentos traumatismos que sufrió a manos de los delincuentes.La fiscal Angela Capitanio dirige la investigación por la muerte de Gonzalo Glaría. Las imágenes de las cámaras de la Mutual de Sarmiento de Humboldt mostrarían con total claridad lo ocurrido y la dinámica del suceso. La persecución de los delincuentes se habría iniciado en Mitre y Roque Sáenz Peña.Circula profusamente por las redes sociales el video que muestra claramente el momento de la tragedia de calle Triunvirato. En las últimas horas se viralizó el video tomado por una cámara de seguridad privada que muestra el incidente en el que falleció el joven Gonzalo Glaría.Las imágenes muestran que las dos motos cruzan un gran charco de agua en la esquina de Triunvirato y Gral. Paz, ambas a importante velocidad. La moto de Gonzalo es la que viene más rápido, sobrepasando a la otra por la izquierda. En un momento dado, en una fracción de segundo, se observa que Gonzalo parecería estar lanzando una patada a los otros sujetos, y pierde el control de la moto, que se desplaza contra un Ford Fiesta que se halla estacionado sobre la mano Sur de Triunvirato. Por el impacto, la moto de Gonzalo se mete debajo del auto, que se desplaza hacia adelante con una tremenda sacudida.Los dos motociclistas a los que Gonzalo perseguía también caen, pero del otro lado no hay autos y es una caída no muy aparatosa: los dos muchachos se levantan y uno de ellos va hasta donde Gonzalo trata de incorporarse, ya muy herido.Lo increpa, amaga pegarle una patada y luego de otras gesticulaciones le lanza un golpe en la cabeza, con el casco colocado. Inmediatamente los sujetos se van y aunque Gonzalo está en el suelo muy herido y dolorido, pasan dos motociclistas que miran la escena sin detenerse, también lo hace un automóvil y posteriormente otro vehículo para su marcha para socorrer al herido.Cabe destacar que uno de los tripulantes de la moto que protagonizó el incidente está detenido a disposición de la Justicia, pero aún no se conoce bajo qué cargos específicos ni con qué calificación legal. Fuente: (DiarioCastellanos).-