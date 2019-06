Destacan la rapidez con que se reestableció el servicio eléctrico en Entre Ríos

Sociedad Revelan las fallas que se encadenaron para dejar al país sin electricidad

El presidente de Enersa, Jorge González, ratificó que "no hay antecedente en Argentina" de un corte total del servicio eléctrico como el ocurrido el domingo. Y explicó aque "hay un trabajo de sincronización que impide que se abra todo el sistema"."A partir de una línea entre Colonia Elía y Campana, que está en mantenimiento, fuera de servicio, hay una paralela, de Colonia Elía-Belgrano que estaba en funcionamiento. Por la información off the record, esta línea, junto con la de Colonia Elía-Mercedes, salió de funcionamiento. Dos líneas de 500kw salen de actividad y no hay forma de trasladar la carga que viene de Yacyretá y Salto Grande. No se encapsuló la falla, porque hubiera afectado el NEA y una zona de Buenos Aires", precisó.Sobre cómo se actuó en Entre Ríos, González puso de relieve que "los circuitos auxiliares de Salto Grande funcionaron, empezaron a activar las máquinas lentamente y a las 9.30 el 85 por ciento de los usuarios en Entre Ríos ya tenían electricidad. Entre las las 10.30 y las 11, el servicio estaba reestablecido en su totalidad. Fue una de las provincias en las que más rápidamente reanudó el servicio".