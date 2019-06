Revelan las fallas que se encadenaron para dejar al país sin electricidad

Mientras el Gobierno avanza en la investigación sobre las razones del apagón del domingo, este lunes se supo que hubo al menos cuatro fallas en el funcionamiento del sistema eléctrico que coincidieron para causar la interrupción masiva del servicio y retrasar su solución. Las mismas son admitidas, algunas en público y otras en privado, por las principales empresas del sector eléctrico.Existieron, como mínimo, cuatro procesos que no funcionaron en la mañana y mediodía del domingo. Dos afectaron al sistema eléctrico y condujeron al apagón, y otros dos complicaron la vuelta a la normalidad de la operatoria.La primera falla ocurrió en un tramo de una línea de transmisión eléctrica: debió cerrarse automáticamente para evitar el apagón del sistema, pero no funcionó. Como alternativa a esa falla, había una segunda línea, pero estaba inhabilitada por una reparación que estaba haciendo Transener.Una vez que se apagó la electricidad en el país, la administradora Cammesa se dedicó a rehabilitar la generación en tramos. Para eso, le fue pidiendo a las distintas centrales eléctricas que se conectaran al sistema de alta tensión. Pero la energía proveniente de El Chocón (en Neuquén) y Embalse (Córdoba), más otros puntos de esa misma provincia, fue llegando tarde o con "obstáculos", según explicaron fuentes oficiales al diario. La primera falla ocurrió en el tramo Colonia-Elía/Mercedes,(técnicamente se lo llama "recierre"), aunque queda registrado para Transener y Cammesa. Fue un cortocircuito "fugaz" que el sistema apenas percibe, aunque queda registrado. Hasta allí, no pasaba nada.. Eso despejó la línea", explicó Carlos García Pereira, director general de Transener.El "recierre". Y eso causó el "despeje" de línea, que implica el apagado del sistema de alta tensión. Es la primera falla que los investigadores deberán poner bajo la lupa.Pero. "Hay un tramo de la línea en la que se está haciendo una obra para desplazar una torre de 120 metros de altura, que estaba sobre el río. Esa torre está en un proceso de corrimiento hacia tierra firme. Y la torre nueva ya está levantada", detalla García Pereira, de Transener. "Pero ese tramo de la línea estaba fuera de servicio. Cuando se produce la falla no exitosa (la primera), ocurre una falla doble, porque hay otro tramo que está fuera de servicio de mantenimiento", puntualiza. Es decir que en el sistema. De haber funcionado alguno, es probable que el colapso eléctrico se hubiese evitado."Todo ese tramo entre (los puntos) 411 y 413 estaba fuera de servicio", subrayó el responsable de Transener. La empresa colocó un "bypass" -un conducto que uniera los puntos fuera de funcionamiento-. "Si no hubiera estado el bypass, la contingencia (el desequilibrio) hubiera sido mucho menor y quizás se hubiera resuelto de manera más simple", admiten en Transener. Lo hicieron por razones económicas, se defienden.Transener es una firma controlada por Citelec. En esa sociedad, confluyen Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) y la estatal Ieasa (ex Enarsa). El resto de las acciones está en la Bolsa. El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, quiso poner Transener a la venta, pero chocó con la oposición del radicalismo.A Cammesa le tocó la tarea de rehabilitar la red eléctrica una vez que había dejado de funcionar. El mayor aporte lo tuvo desde Yacyretá. Por sus condiciones, tiene los motores para reiniciar el sistema. Con un trabajo sincronizado, todas las centrales volvieron al sistema. Sin embargo, en Cammesa notaron algunas dificultades. Por ejemplo, desde El Chocón (en Neuquén), cuya entrada en servicio demoró más de lo que esperaban en la empresa mayorista del sistema eléctrico, de gestión estatal.También hubo dificultades con el ingreso de energía proveniente de Embalse y otras centrales ubicadas en Córdoba.