Apagón masivo: "La posibilidad de que se repita es cero", asegura el gobierno

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui , afirmó hoy que no existen posibilidades de que el apagón masivo que dejó a oscuras a casi todo el país vuelva a ocurrir. Afirmó que demorarán 15 días en determinar las causas de la falla y no descartó cambios en el sistema de protección. "No me atrevo a decir ninguna hipótesis. No tenemos la información necesaria para poder hacerlo", señaló Lopetegui, vocero de la crisis eléctrica."El problema y la pregunta es: ¿por qué un sistema que está preparado para aislar ese tramo, no lo hizo?", dijo el funcionario en diálogo con radio La Red.Consultado sobre las posibilidades de que vuelva a ocurrir, Lopetegui respondió: "Cero. No se puede repetir". "Esto es algo extraordinario. Es algo muy grave que no debería haber pasado, que no debe pasar", agregó.