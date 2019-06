El apagón histórico tendrá un costo para el Estado de u$s 3,5 millones

A más 24 horas del apagón histórico que dejó sin luz a casi todo el país, la Secretaría de Energía todavía no identificó el origen específico de la falla que ocasionó el corte de suministro eléctrico, aunque baraja varias hipótesis y ya se tomaron medidas precautorias que(que va desde la Central de Yacyretá hacia Buenos Aires)."Esto quiere decir que", explicaron el Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade; el Subsecretario del Mercado Eléctrico, Juan Alberto Luchilo; el titular de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Jorge Ruíz Soto; y el director de la transportista Transener, Carlos García Pereyra.Los funcionarios aseguran sin embargo que aunque se limite el máximo de potenciaaunque sí admitieron que esta modificación hará quedebido a queañadieron."Es una cifra marginal si se tiene en cuenta que el sistema cuesta al año, entre los gastos de combustible, operación, mantenimiento y demás, unos u$s 9.500 millones al año", explicó Luchilo.Según señalaron los funcionarios,Si bien el informe final sobre las causas estará listo dentro de dos semanas, una hipótesis preliminar indica que se registró una falla en la línea de alta tensión entre Colonia Elía y Nueva Campana donde se observó "un desbalance entre los causes, una suerte oscilación del sistema de potencia"."Toda la información quedó registrada como una especie de caja negra y eso se bajó a papel, se imprimió, nuestros técnicos ya la están evaluando. El informe final será todo ese registro más su interpretación", explicaron los funcionarios a la prensa.En este marco, señalaron que para este primer análisis se necesitará de consultores nacionales expertos en este tipo de fallas, "que son muy pocos". En base a esto, se decidirá si las empresas deben pagar o no un resarcimiento económico.