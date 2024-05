Analizan concesionar Complejo Social del Túnel Subfluvial para que sea rentable

Directivos del Túnel Subfluvial analizan la posibilidad de concesionar el Complejo Social. Cabe destacar que el predio del Túnel Subfluvial alberga edificios que sirvieron como obrador, edificios de servicios generales y oficinas administrativas durante la construcción del mismo. La gestión del Túnel se propuso modernizar y poner en valor los inmuebles existentes, actualmente en uso, incorporando nuevos dormitorios colectivos en función de ampliar las opciones que se brindan a la propuesta de turismo social.“Nunca se habló de una privatización del complejo, se habló sobre rentabilidad que no hay que confundirse”, dijo el director del Túnel Subfluvial, Eduardo López Segura, aal sostener que el Complejo Social costó 1.950.000 dólares y “se pagan unos 39 millones de pesos mensuales en el mantenimiento, es por eso que debemos hacerlo rentable”.En este sentido, contó: “Desde el inicio de la gestión me preocupe por analizar los gastos que había y como recuperar ese dinero, para que no sea una erogación de las arcas del túnel, esto se hizo para que tenga rentabilidad; porque no puede ser que se deba sacar dinero del Túnel para poder mantener este lugar”.Al ser consultado por los gastos de los 39 millones de pesos mensuales, explicó que “el dinero se va en sueldos, personal de limpieza y otros gastos”. Mencionó que entre las opciones para lograr que el lugar sea rentable, “una de las posibilidades es concesionar el comedor, que es para 160 personas, hay una cocina modelo, es una zona muy buena ya que estamos cerca del Club Náutico”.Acto seguido amplió que “también podemos ofrecerle a quien se aloje el servicio de desayuno, almuerzo y cena. Algo que ahora no se está dando”.Por otro lado, López Segura, indicó que cuando tomó el cargó “no había dinero para pagar los sueldos, es por ello que decidimos cerrar una de las cajas y con eso a fin de año pagamos aguinaldo y sueldos”.Al ser consultado por la función del complejo social del Túnel, indicó que “se reedificó, es modelo y tienen instalaciones muy superiores a las existentes, hay 17 personas trabajando. Tiene un costo operativo muy alto. Para tener unen funcionamiento tiene que servir y de rentabilidad”.“No se puede hacer solidaridad a un costo de 39 millones de pesos por mes con un dinero que no tiene”, dijo al ampliar que en el túnel se deben hacer muchos trabajos de mantenimiento. Acto seguido, acotó que en todos los ingresos del acueducto se reinvierten y planan hacer un parque solar para ahorrar energía eléctrica.En esta misma línea de trabajo, mencionó que dentro de las gestiones se determinó aumentar el valor del peaje del Túnel, que hasta ese momento costaba lo mismo que un alfajor, de todos modos, lo subimos el valor de menos de una gaseosa de litro y medio. Al momento se pelea para hacer la automatización de ese ajuste, por ejemplo, con el aumento del combustible, lo mismo que hace la Policía, municipios”“Con el director de Santa Fe tenemos muy buena relación y siempre que hacemos un aumento es consensuado”, dijo al sostener que para que se efectivicen las subas desde las cabeceras del Tune con las propuestas, luego se realiza una interministerial y luego tras una resolución se da el aumento”.“Hay que tener la voluntad, para movernos, ser creativos e ir mejorando. Avanzamos con la implementación de lectores de patentes; realizar un centro que informe cuáles son los vehículos que pasan. Además, proponemos la implementación de una balanza dinámica, y si hay un exceso de peso se lo desvía para otro lado”, concluyó.