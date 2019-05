Alumnos tucumanos podrán disfrutar de hamacas hechas en Concordia

Los participantes del Taller de Herrería de la Escuela Municipal de Oficios de Concordia, que funciona en el Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues, construyen hamacas que serán destinadas a una escuela rural de la provincia de Tucumán. La iniciativa es para que los alumnos tucumanos puedan jugar durante los recreos. La escuela En la actualidad, la escuela municipal de oficios va por su tercer año de actividades, con la participación de 120 chicos y chicas que aprenderán distintos talleres. En el primer año ingresaron 50 jóvenes, en 2018 fueron 100 y durante este año, 120 alumnos.



"Son días movilizadores y especiales para nosotros", destacó el Jefe de Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues, Teniente Coronel Pablo Antuña, en referencia a la construcción que realizan alumnos del taller de herrería.



La escuela de oficios "es la encargada de realizar este trabajo con los alumnos que empezaron este año, contando además con la colaboración de jóvenes que participaron en años anteriores", detalló Antuña. Interés Además, el jefe del regimiento local adelantó que la unidad militar que está apostada en San Lorenzo se interesó por la iniciativa y la experiencia en Concordia. Es por eso que está por firmar un convenio con la municipalidad de Fray Luis Beltrán (Provincia de Santa Fe) para replicar la Escuela de Oficios también en esa localidad, supo Diario Río Uruguay. Oportunidades Julieta Echeverria pasó por la escuela de oficios en 2017 y fue convocada para la construcción de la hamaca. Con su experiencia y conocimientos en herrería, trabaja, guía y ayuda a los participantes ingresantes este año.



"Vine a colaborar con este trabajo, me llamaron y acepte para dar una mano con lo que aprendí", comentó. Subrayando además que "mi experiencia fue muy buena, ya que salí de la escuela y se me abrieron muchas oportunidades, incluso estoy dictando talleres en dos barrios; además de realizar trabajos por encargue".



Julieta mencionó que - antes de ingresar a la escuela- "no tenía ningún oficio y estaba desocupada".