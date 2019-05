Alejandra necesita una costosa operación: venden locro para afrontar gastos

Alejandra tiene uveítis. "Es una enfermedad que le produce membranas en sus ojos, esto hace que no pueda ver correctamente. Hace dos años que se le detectó, tuvo cinco operaciones el año pasado. Supimos de un médico de Buenos Aires, especialista en uveítis y empezamos a viajar, la empezaron a tratar, se ha hecho estudios, algunas cosas reconoce la obra social, otras no. Ahora, lo próximo es la operación. Primero la intervención será en un ojo, y luego la harán en el otro", relató a Elonce TV, Carlos Larrosa, su esposo.



La mujer ha perdido "casi el 90 % de visión".



"Desde la obra social me pidieron un expediente de tres cuerpos y me contestaron tres párrafos, hicimos la nota de reconsideración, todavía seguimos esperando la respuesta, aunque no nos podemos seguir demorando. Seguramente vamos a hacer el recurso de amparo, porque te dejan a la deriva", manifestó el hombre.



Puso relevancia en que juntan fondos para afrontar los gastos ya que "todo es un gasto impresionante de dinero, moverte en Capital Federal no es fácil, parece que Dios vive allá".



La uveítis es "una enfermedad que continúa, es autoinmune. Cuando la operaron, si bien en un primer momento veía, a los diez días las membranas volvían a aparecer, y dejaba de ver nuevamente. Las gotas le mejoraron la presión, le calmaron los dolores. También en esas operaciones que se le realizaron el año pasado, fue operada además de glaucoma y de cataratas que se le había formado", contó el hombre.



Con esta nueva operación que le realizará un especialista en uveítis, "tenemos fe en que pueda lograr una buena calidad de vida". Ya tiene turno para la operación, será el 19 de junio, en una clínica de Villa Ballester (Buenos Aires).

Se reservan pedidos para el locro del 25 "Estamos organizando un locro para el 25 de mayo y rifas para que la gente pueda colaborar. En cuanto al locro, lo venderemos a 150 pesos la porción. Hay mucha gente solidaria que va colaborando", indicó Larrosa.



Para reservas, se pueden comunicar al 3434801262 .



El 25 de mayo estarán vendiendo locro en calle Antártida Argentina 242 (atrás de la Plaza Martín Fierro). Elonce.com.