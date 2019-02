Niña lesionada tras siniestro fatal está "estable aunque su estado es delicado"

Investigan qué causó el fatal accidente

Heridos

Consuelo, de seis años, es una de las nenas que sobrevivió al choque que el viernes 15 de febrero por la mañana se cobró la vida de sus padres en la Autovía Artigas, en el departamento Federación. El domingo pasado por la tarde en un operativo especial, Amparo, su hermana de 9 años, fue trasladada en un avión ambulancia hacia la localidad de La Plata. Tras intensas gestiones de sus familiares lograron conseguir un avión ambulancia para efectuar el traslado de la mayor de las hermanas.La niña menor quedó internada en Concordia, "porque no l apoden mover" se indicó.En el parte médico de este miércoles se indica que "no hay lesiones nuevas y este jueves se hará una tomografía computada cerebral", para continuar evaluando su evolución.La pequeña de seis años "evoluciona favorablemente, su cerebro sigue su curso habitual, es una paciente no trasladable y con pronóstico reservado", detalla el parte médico.El matrimonio fallecido viajaba en un Citröen Air Cross junto a las menores y detrás los seguían dos autos de amigos que planeaban pasar las vacaciones con la familia Eiras-Saez en las costas brasileñas. Notaron que el Citröen que trasladaba a sus amigos realizaba algunas maniobras erráticas y bajaron la velocidad antes de ver como en un instante, el auto se cruzó de carril y chocó contra otro automóvil, Chevrolet Prisma que venía desde el norte.El coche quedó destruido en una zanja al costado de la ruta, luego de volcar y dar varios tumbos. La pareja murió en el instante y ambas niñas sufrieron heridas graves. Se trasladó a las dos menores al hospital Santa Rosa de Chajarí y luego al hospital Delicia Masvernat, de Concordia por la gravedad de la situación.El accidente conmocionó a la ciudad platense ya que el matrimonio era muy querido en sus ámbitos laborales. Augusto era odontólogo y formó parte de la banda "la Pelada", un grupo reconocido en el ámbito de rock de la ciudad.También fue asistido el matrimonio que viajaba en el Chevrolet Prisma. Julio Guerreño de 36 años, junto a Juanita Vera de 32 años y su hija, Alma de cuatro años, oriundos de La Matanza fueron trasladados al hospital con heridas graves aunque se encuentran fuera de peligro.