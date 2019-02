Sociedad

Por tareas de actualización

Lunes 11 de Febrero de 2019

AFIP interrumpirá sus servicios y no se podrá utilizar la página web

Se debe a acciones de actualización y mejoras en los sistemas. Los servicios no estarán disponibles, desde las 0 hasta las 4 am, del 12 de febrero. No se podrá utilizar la página web del organismo ni los servicios con y sin clave fiscal.